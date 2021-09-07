HPG: إحباط 18 هجومًا بالغازات السامة ومنع جيش الاحتلال من التقدم في آفاشين

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بيانًا حول المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في منطقة آفاشين، والهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي.

وأكد المركز الإعلامي في بيانه، أن منطقة ورخليه تعرضت 18 مرة للقصف بالمتفجرات والغازات السامة في محاولة لجنود الاحتلال التركي التقدم في المنطقة.

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي (HPG)، ما يلي: "في مقاومة ورخليه الواقعة ضمن منطقة آفاشين، أقدم جيش الاحتلال التركي على قصف منطقة ورخليه بالمتفجرات والغازات السامة (18) مرة خلال يومين، بدأ في يوم الـ 5 من أيلول الجاري بين الساعة (19:30) و (21:00)، وعاود القصف مرة أخرى في الـ 6 من أيلول من الساعة (07:30) صباحًا وحتى الساعة (19:45) مساءً".

وتابع البيان "أرادت قوات الاحتلال التركي التقدم نحو ورخليه بعد القصف، إلا أن مقاتلي الكريلا تصدوا لها ومنعوها من التقدم، في حين يواصل جيش الاحتلال التركي قصفه على منطقة ورخليه بالمتفجرات والغازات السامة منذ صباح هذا اليوم".

المركز الإعلامي أشار إلى مناطق تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي وذكر "ما بين الساعة (11:30- 13:00) من يوم أمس الـ 6 من أيلول، تعرض محيط قريتي بانيكي و منيني في منطقة حفتانين، لقصف كثيف بالمدافع وقذائف الهاون من قبل جيش الاحتلال التركي.

وفي الـ 6 من أيلول الجاري، بين الساعة (22:30 والساعة 00:00 )، كان هناك نشاط لطائرات الهليكوبتر على خط قاشورا في منطقة متينا؛ وفي اليوم نفسه، تعرض محيط قريتي (ديشي شه و سر آرو) وقلعة قمريه في ناحية كاني ماسي التابعة لناحية آميديه لقصف بالطائرات المروحية الهجومية التركية.

وشهدت منطقة مروانوس و طابورا عربا وكري سبي وكري صور وكري سليمان في منطق آفاشين، تحليقًا للمروحيات الهجومية التركية (كوبرا)، بين الساعة (22:30 – 00:00) من مساء يوم الـ 6 من أيلول الجاري، كما تعرض وادي باسيا للهجوم الصاروخي من قبل مروحيات الاحتلال التركي خلال هذه الساعات".

(سـ)