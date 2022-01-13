HPG: هجمات جيش الاحتلال التركي لم تسفر عن أي إصابات في صفوف قواتنا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كتابياً، أعلن فيه أن جيش الاحتلال التركي قد شن قصفاً شرساً ضد مناطق الدفاع المشروع، وأن هذا القصف لم يلحق أي ضرر بمقاتلي الكريلا، جاء فيه:

"يشن جيش الاحتلال التركي قصفاً عنيفاً ضد مناطق الدفاع المشروع، إلا أنه لم تحقق أي نتائج مرجوة، حيث إنه كان يعقد آماله الاحتلالية عليه، والمعلومات حيال الهجمات التي لم تسفر عن أي أضرار بقواتنا هي كالتالي:

في الـ 7 من كانون الثاني، بين الساعة 4:16 و 5:30، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي منطقة كالاتوكا في قنديل مرتين في قرية شيخان ومرة في قرية كوزينه.

في الـ 8 من كانون الثاني، في تمام الساعة الـ 3:30، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي منطقة كاركر في زاب.

في الـ 9 والـ 10 من كانون الثاني قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي كل من القرية المسيحية، وتلة جودي وتلة آميدية في منطقة زاب 6مرات.

في الـ 6 من كانون الثاني، تمام الساعة الـ 2:10، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة كوشين التابعة لمنطقة خاكورك.

في الـ 9 من كانون الثاني، بين الساعة 1:00 و 2:00، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي منطقة كاركر وساجا في زاب.

في الـ 10 من كانون الثاني في الساعة 10:00 و11 كانون الثاني، بين الساعة 9:00 و 9:30 قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي محيط تلة هكاري في منطقة متينا 3 مرات.

في الـ 10 من كانون الثاني الساعة الـ 10:00، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي تلة الشهيد شاهين التابعة لمنطقة زاب.

في الـ 12 من كانون الثاني في تمام الساعة 10:16، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة القرية المسيحية وكري بهار التابعة لمنطقة زاب بالطائرات الحربية مرتين على التوالي.

في الـ 12 من كانون الثاني، بين الساعة 10:30-11:00، قصف جيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان التابعة لمنطقة خاكورك بالطائرات الحربية مرتين على التوالي.

في الـ 12 من كانون الثاني، في تمام الساعة09:00، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة كونيشكا في منطقة زاب بالطائرات الحربية مرتين على التوالي.

في الـ 9 من كانون الثاني، بين الساعة 14:30-17:30، وفي 10 كانون الثاني بين الساعة 17:00-18:00 شهدت ساحة القرية المسيحية، وتل جودي، والوادي الأخضر وتلة الشهيدة شيلان في منطقة زاب قصفاً عنيفاً بالمدفعية من قبل جيش الاحتلال التركي من المخافر الحدودية.

في الـ 5 من كانون الثاني، بين الساعة 19:45-21:30 والـ 8 من كانون الثاني بين الساعة 18:45-22:00، حامت طائرات الهليكوبتر التابعة للاحتلال التركي على ساحة مرفانوس التابعة لمنطقة آفاشين.

في 9 كانون الثاني بين الساعة 19:20-20:00 حامت طائرات الهليكوبتر التابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء ساحتي باسيا ومام رشو التابعتين لمنطقة آفاشين

(ف)