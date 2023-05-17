HPG: هجمات حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مستمرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم بياناً حول هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"على الرغم من وقف قواتنا لعملياتها، إلا أن هجمات نظام حزب العدالة والتنمية والحركة القومية AKP-MHP الفاشي لا تزال مستمرة بطريقة منظمة، مما يؤدي إلى اندلاع معارك بينهم وبين قواتنا حيث يتعرض الطرفان للخسائر. حسب المعلومات الأولية، في الآونة الأخير، نتيجة للهجمات على مناطق قواتنا في بستا بشرناخ، اندلعت اشتباكات لعدة مرات، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود من جيش الاحتلال التركي وحارس قرية. كما ارتقى اثنان من رفاقنا إلى مرتبة الشهادة. وسنشارك الرأي العام، في وقت لاحق، معلومات تفصيلية أوسع عن سجل رفيقينا".

معلومات موسعة حول هجمات جيش الاحتلال التركي:

" منطقة زاب:

في 15 أيار عند الساعة 10:30 شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على ساحة المقاومة تلة FM، ما أجبر قواتنا على الرد في إطار الدفاع المشروع.

في 15 أيار عند الساعة 11:00 شن المحتلين هجوماً على ساحة المقاومة تلة جودي، فيما ردت قواتنا على الهجوم ضمن إطار الدفاع عن النفس.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 15 و16 أيار ساحة المقاومة تلة FM، محيط قرية يكمال في كَاري، ومنحدر كاني ساركه وتلة زنكل وخيره 6 مرات بالطائرات.

قصف جيش الاحتلال التركي في 14،15 و16 أيار ساحات المقاومة تلة جودي وتلة FM، ساحة تلة أورته في متينا وجبهاتنا للمقاومة في سيدا 15 مرة بالأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

لم تلحق هذه الهجمات أية خسائر بقواتنا".

(ف)