HPG: هجمات الاحتلال التركي مستمرة على مناطق الدفاع المشروع

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG،" بالرغم من أن كريلا حرية كردستان في وضع دفاعي، إلا أن هجمات جيش الاحتلال التركي مستمرة على مناطق الدفاع المشروع في ميديا دون توقف.

والمعلومات الموسعة حول هجمات جيش الاحتلال التركي هي كالتالي:

في منطقة زاب:

قصف جيش الاحتلال التركي في 15 من شباط بالأسلحة الثقيلة ساحة المقاومة في تلة جودي، وردت قواتنا ايضاً بالأسلحة

الثقيلة دفاعاً عن نفسها ضد هذه الهجمات.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 12 من شباط ساحة المقاومة في تلة FM 30 مرة بالأسلحة الثقيلة".

(سـ)