HPG: في ذكرى شهداء أيار مقتل 6 من جنود جيش الاحتلال التركي في خاكورك

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بصدد سلسلة العمليات التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق متفرقة في شمال وجنوب كردستان.

استهداف مربض طائرات حربية للجيش التركي بواسطة مسيرتين

بيان قوات الدفاع الشعبي أفاد أن قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي نفذت في ليلة 18-19 أيار الجاري عملية جوية ضد مربض لطائرات حربية تابعة للقيادة المركزية للجيش التركي في آمد.

وأضاف البيان: "الطائرة المسيرة الأولى استهدفت مبنى كان يقيم فيه ضباط وأفراد من القوى الجوية التركية. أما المسيرة الثانية فاستهدفت مربض طائرات حربية. وتمت العمليتان بنجاح، وأسفرت عن انفجارات قوية في مبنى القيادة المركزية للطائرات الحربية، فيما لم يعرف عدد القتلى من طياري وأفراد جيش الاحتلال التركي".

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية مقتل 6 من عناصر جيش الاحتلال

وجاء في البيان أيضاً: "في تمام الساعة 00.30 من يوم 18 أيار، نفذت قواتنا عملية عسكرية استهدفت آلية من نوع ريو لجيش الاحتلال التركي في منطقة خاكوركي، أثناء مرورها من المنطقة الواقعة بين تلتي كفورتي وليليكان. وأسفرت العملية عن تدمير الآلية بشكل كامل ومقتل ما لا يقل عن 6 من عناصر جيش الاحتلال".

وذكر البيان أنّ هذه العملية جاءت في ذكرى شهداء شهر أيار.

وبحسب بيان قوات الدفاع الشعبي فقد نفذت قواتهم خلال يومي 18 و 19 أيار الجاري سلسلة عمليات عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق متفرقة شمال وجنوب كردستان دون ورود معلومات مؤكدة عن خسائر جيش الاحتلال التركي.

ANHA