​​​​​​​HPG: دولة الاحتلال التركي قصفت زاب 77 مرّة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG اليوم، بياناً كتابيّاً؛ كشف فيه حصيلة قصف جيش الاحتلال التركي التي تركزت على منطقة زاب في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، خلال الـ72 ساعة الفائتة.

وتفاصيل هذه الهجمات كما وردت في نصّ البيان هي كالتالي:

"في منطقة زاب:

في 25 نيسان الجاري وبين الساعة 07:30 والساعة 08:30 هاجم جيش الاحتلال التركي تحصيناتنا في سيدا بالأسلحة الثقيلة ثلاث مرّات، ما دفع قواتنا إلى التصدّي له انطلاقاً من حقّ الدفاع الجوهري، الأمر الذي أدّى إلى اندلاع اشتباكاتٍ بيننا وبينهم.

وهاجم جيش الاحتلال التركي في الساعة 09:00 من اليوم ذاته، منطقة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة، ما دفع قواتنا في وحدات المرأة الحرّة - ستار إلى التصدّي دفاعاً عن النفس، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي.

وفي الساعة 16:20 من اليوم ذاته، شنّ جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة، هجوماً آخر على منطقة مقاومة تلة جودي، وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت إثر هذا الهجوم عن مقتل جنديّ آخر من جيش الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 24 و25 و26 من نيسان الجاري، قُصفت تحصيناتنا الواقعة في منطقة مقاومة تلة جودي، تلة آمديه، جمجو وسيدا 8 مرّات بالمروحيات الحربيّة، و69 مرّة بالقذائف المدفعيّة والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ر)