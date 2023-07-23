HPG: بأسلوبه وتكتيكاته الخلّاقة أصبح ديار نوشين خالداً

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، بياناً، كشف من خلالها سجل المقاتل ديار. وقال: "الابن الغالي لشعبنا في جولميرك، الرفيق ديار نوشين، استشهد في 20 تشرين الأول من عام 2021 في هجوم للاحتلال التركي على منطقة زاب.

تستمر هجمات دولة الاحتلال التركي التي بدأت عام 2021 ضد مناطق زاب وآفاشين ومتينا اليوم أيضاً، الرفيق القيادي ديار نوشين الذي وجّه ضربات شديدة من اللحظة الأولى من بدء الهجمات الاحتلالية، أصبح أحد أفراد المقاومة التي تستمر اليوم أيضاً، الرفيق ديار هو أحد القادة الأوائل لكريلا العصر الحديث، بأسلوبه وتكتيكاته الخلّاقة، أصبح خالداً من خلال أخذ دوره في ترك إرث كبير من النضال والمهام التي يجب تنفيذها.

نتعهد برفع راية الثورة التي تركها لنا رفيقنا ديار نوشين، وأن نكون لائقين بجميع شهدائنا في شخصه، وتحقيق كردستان حرة التي كانت حلمه.

بداية، نقدّم تعازينا الحارة لعائلة رفيقنا ديار نورشين الكريمة والغالية، ولشعبنا الوطني في مخيم الشهيد رستم جودي ولعموم شعبنا الكردستاني.

سجل الشهيد ديار نورشين كالتالي:

الاسم الحركي: ديار نورشين

الاسم والكنية: فيزي كايا

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: ساريا ـ شمس الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 تشرين الأول 2021 / زاب".

(ل م)