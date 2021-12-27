HPG: بعد تلقيه ضربات موجعة.. لجأ جيش الاحتلال إلى القصف الجوي المكثف

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، نقلته وكالة فرات للأنباء، حول الهجمات الجوية التي نفذها جيش الاحتلال على مناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه:

"على الرغم من أن جيش الاحتلال التركي نفذ عمليات واسعة النطاق بمشاركة الآلاف، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة ضد قواتنا".

وتابع البيان "وجهت قواتنا باستخدام تكتيكات الكريلا العصرية والاحترافية ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي الذي لجأ إلى القصف الجوي المكثف في محاولة منه لإخفاء هزيمته، إلا أنه لم يسفر عن أي إصابات وخسائر في صفوف الكريلا.

ففي الـ 22 من كانون الأول الجاري في تمام الساعة 18.00، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة كولكا في منطقة متينا بالطائرات الحربية.

في التاريخ نفسه بين الساعة 16.10-16.40، قصف جيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان في خاكورك بالطائرات الحربية.

وفي كل من 22 و24 كانون الاول، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة ورخليه في منطقة آفاشين بالطائرات الحربية.

وفي الـ 23 والـ 26 من كانون الأول قصف جيش الاحتلال التركي ساحة جمجو، كونيشكا، قلعة بدويه، تل شهيد سمكو وكاركر في منطقة زاب بالطائرات الحربية".

(ف)