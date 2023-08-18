HPG: أولاش بير سطّر جانب الحرية بتصميمه وشخصيته القوية وأصبح مناضلاً يحتذى به

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الجمعة، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل مقاتل من الكريلا.

جاء في نصه:

"اتضح أن رفيقنا أولاش بير الذي كان يقوم بمهامه الكريلاتية شتاء 2010 في منطقة جيلو، والذي افترق عن مجموعة رفاقه الكريلا خلال مسيرتهم الليلية في الساحة، بسبب الضباب والثلوج الكثيفة، قد ارتقى إلى مرتبة الشهادة، فإن رفيقنا أولاش الذي تعرّف على فلسفة القائد أوجلان وانضم إلى حزب العمال الكردستاني بنهجه الأيديولوجي، سطّر جانب الحرية بتصميمه وشخصيته القوية وأصبح مناضلاً فدائياً بانضمامه الصادق، لقد كان رفيقنا أولاش الذي صعّد وتيرة مقاومته على الدوام، مخلصاً لحقيقة القائد أوجلان والشهداء، ومناضلاً يحتذى به من قبل رفاقه الكريلا ونموذجاً للحرية بمسيرة حياته وروحه الرفاقية الصادقة.

نقدم تعازينا الحارة في البداية لعائلة رفيقنا العزيز أولاش بير ولجميع أبناء شعبنا المهاجرين الوطنيين، ونؤكد على تحقيق أهداف شهدائنا وشوقهم للحرية.

هوية الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: أولاش بير

الاسم والنسبة: أمره ساجلي

مكان الولادة: أنقرة

اسم الأم – الأب: جميلة – حسن غازي

مكان وتاريخ الاستشهاد: جيلو/ 2010".

(ل م)