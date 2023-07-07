HPG: أُصيب اثنان من مقاتلينا في ألكه ووقعا أسيرين في يد العدو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، بخصوص العمليات التي نفذتها قوات الكريلا والهجمات التي شنها العدو، وجاء في نصه:

"في 21 حزيران، عندما كان رفيقانا علي شير (مراد يالجين) ومعاذ (بشار باهادر) يؤديان واجبهما في منطقة سيخور باشا في ناحية ألكه في شرنخ، تعرضت المنطقة التي كانا فيها للقصف من قبل جيش الاحتلال التركي.

ـ 22 حزيران، في تمام الساعة 09:30، قُصفت المنطقة التي كانا فيها، بالمروحيات الهجومية، ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة وأسرهما من قبل قوات العدو.

ـ وفي 6 تموز، الساعة 09:40، دمرت فرق وحدات المرأة الحرة المتحركة جهاز رادار تابع للعدو في ساحة المقاومة في تلة إف إم بالأسلحة الثقيلة.

هجمات الاحتلال التركي:

ـ 5 و6 تموز، قصفت طائرات الحربية التركية 6 مرات منطقة الشهيد دليل غرب زاب و3 مرات ساحات المقاومة في كولكا وتلة هكاري في متينا، أي بشكل مجمل قُصفت هذا المناطق 9 مرات.

ـ 6 تموز، قصف جيش الاحتلال 66 مرة ساحات المقاومة في تلة بهار، وتلة جودي، وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب وساحة المقاومة في سيدا في زاب، بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

ـ 6 تموز، حلّقت الطائرات المسيّرة في أجواء منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

ـ 6 تموز، شن جيش الاحتلال هجوماً على مواقع الكريلا في ساحة المقاومة في سيدا في زاب وساحة المقاومة في تلة إف إم في منطقة الشهيد دليل غرب زاب وحاول تدمير الأنفاق بواسطة الجرافات".

(ل م)