HPG: استشهد الرفيق الشجاع آزاد

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، اليوم، كشفت فيه سجل القيادي جسور آزاد (أديب تميز)، جاء في نصه:

"استشهد الرفيق الشجاع آزاد، الذي كان مناضلاً بطلاً وفدائياً لحزبنا، وقيادياً رائداً، وخبيراً من الناحية التكنيكية، في هجوم شنه العدو في كانون الأول 2022، نتعهد بأن تبقى ذكرى الشهيد القيادي الثوري الذي لا مثيل له، حية في نضالنا ونصعّد وتيرته، ونعمل على تعزيز جهوده الذي كرس من أجلها حياته كلها، ونجعلها أساس ثورتنا التي تسير نحو النصر، وعلى هذا الأساس نتقدم بتعازينا لعائلة رفيقنا البطل ولشعبنا الوطني في ميردين ولجميع أبناء شعب كردستان.

سجل رفيقنا الشهيد جسور آزاد:

الاسم الحركي: جسور آزاد

الاسم والكنية: أديب تميز

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: تميله - محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 كانون الأول 2022 مناطق الدفاع مديا".

(ل م)