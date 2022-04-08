HPG: استمرار هجمات الجيش التركي المحتل

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الجمعة، بياناً كتابياً حول هجمات الدولة التركية المحتلة.

وجاء في البيان "شنّ الجيش التركي المحتل هجوماً موسّعاً على مناطق الدفاع المشروع بين يومي، الأول والسادس من نيسان الجاري. وتفاصيل هذه الهجمات هي كالتالي:

قصفت الطائرات الحربية التركية ميدان كاروغي في منطقة قنديل 3 مرات متتالية، بين الساعة 11:30 و14:30 من يوم الأول من نيسان الجاري.

كما قصفت الطائرات الحربية ميادين كره جحرو وسيدا في منطقة زاب 5 مرات متتالية، حوالي الساعة 12:00، من يوم الثاني من نيسان. كما قُصف ميدان كري جودي بقذائف الأوبيس من المقرات الحدودية التركية في اليوم التالي، أي في الثالث من نيسان الجاري.

هذا وشهد سماء ميدان قاشورا في متينا بين الساعة 21:00 و23:00 من يوم الثالث من نيسان تحليقاً للمروحيات التركية. وفي الوقت ذاته قصف الجيش التركي محيط قرى هرور وداشيشة وميدان كوردين بالمروحيات القتالية. كما أنزلت قواتها في ميدان كري آذار بإنزال مروحي.

وشهد أيضاً سماء ميدان ميروانوس في منطقة آفاشين تحليقاً للمروحيات التركية بين الساعة 22:00 و00:00 من يوم الرابع من نيسان الجاري.

كما قصفت الطائرات الحربية التركية محيط قرى ريتك ورابسك في منطقة غاري 5 مرات متتالية، وكري هاكاري في متينا مرتين متتاليتين، وميدان ساجا في زاب 3 مرات متتالية، ذلك بتاريخ الرابع والخامس من نيسان.

وتعرض محيط كري هاكاري في متينا لقصف من المقرات الحدودية التركية بقذائف الأوبيس. وميدان دولا بدرانان في قنديل لقصف الطائرات الحربية 5 مرات متتالية من يوم السادس من نيسان. كما قصفت الطائرات الحربية ميدان كري جودي في زاب حوالي الساعة 22:00 من اليوم ذاته.

كما قصفت الطائرات الحربية التركية منطقة ورخليه في آفاشين 3 مرات متتالية بين الساعة 20:00 و01:50 من ذات اليوم. كما قُصفت من قبل المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس فجر اليوم التالي بتاريخ السابع من نيسان الجاري.

هذا وقصفت الطائرات الحربية التركية ميادين كري FM، جيايه رش، كاركَر، ساجا، قرية رينجبراغا وسيدا 13 مرة متتالية بين الساعة 19:00 و 21:30 من يوم السادس من نيسان الجاري. كما تعرض ميدان كري FM لقصفٍ من المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس بين الساعة 16:30 و 20:00 من اليوم ذاته.

(ر)