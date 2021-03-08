HPG: القصف مستمر على مناطق الدفاع المشروع وليس هناك خسائر في صفوف قواتنا

أصدرت قوات الدفاع الشعبي HPG اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع "مديا".

وجاء في نص البيان:

قصفت طائرات حربية تابعة للدولة التركية بتاريخ 26 شباط المنصرم في تمام الساعة 06:00 ساحة شكفتا برينداران الواقعة في منطقة زاب.

وفي 26 شباط في تمام الساعة 10:00 قصفت طائرات الاحتلال التركي ساحة كارتاله، وحوالي ساعة 20:00 قصفت ساحة مرفانوس الواقعة في منطقة آفاشين.

كما أن طائرات الاحتلال قصفت بتاريخ 26 شباط، الساعة 13:00 ساحة ساجا الواقعة في منطقة زاب.

وتعرض محيط قريتي سيانه وجمروبوتكي الواقعة في منطقة غاري في 26 شباط بين الساعة 13:00 – 13:30 لقصف طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي.

وقصفت طائرات العدو بتاريخ 28 شباط المنصرم في تمام الساعة 06:15 ساحة كارتاله التابعة لمنطقة آفاشين.

وطال قصف طائرات الاحتلال التركي في 28 شباط بين الساعة 18:00 – 18:30 محيط قرية يكمال الواقعة في منطقة غاري.

وقصفت طائرات حربية تركية بتاريخ 2 آذار الجاري في تمام الساعة 23:00 ساحة باسيان التابعة لمنطقة آفاشين.

كما أنها قصفت في 6 آذار بين الساعة 10:00 – 11:00 ساحة سنينه، وبين الساعة 19:00 – 20:00 ساحة شكيف التابعة لمنطقة خاكورك.

وفي اليوم نفسه 6 آذار، قصفت طائرات الاحتلال التركي بين الساعة 10:30 – 11:00 ساحة كونشكا التابعة لمنطقة آفاشين.

ولم يسفر قصف الاحتلال التركي وغاراته الجوية عن أية أضرار أو خسائر بشرية في صفوف قواتنا الكريلا".