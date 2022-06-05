HPG: القضاء على 13 جندياُ  واعطاب مروحيتين وتدمير موقع لقوات الاحتلال التركي

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG هذه المعلومات حول العمليات العسكرية:

"تستمر عمليات قواتنا العسكرية بالروح الهجومية والمقاومة الآبوجية ضد قوات الاحتلال التركي. فرفاقنا يقاومون بعزيمة لا مثيل لها، خاصة الذين يقاومون في الأنفاق والخنادق ولم يعطوا المجال للعدو بالتقدم.

كما لم يترددوا في الرد على جميع أنواع الهجمات ونفذوا عمليات قوية ومؤثرة. فهم يكتبون تاريخاً جديداً في كردستان، فلن يصل جيش الاحتلال التركي لغايته. فالاحتلال التركي قصف عشرات المرات بقذائف الهاون والمدافع وبالمروحيات، ونفذ ما لا يقل عن 28 ضربة جوبة بالطائرات الحربية و27 هجوماً بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات على ساحات المقاومة"

ونتيجة للعمليات التي نفذتها قواتنا، قتل 13 محتلاً، واصيب أخر، كما دمرت مسيرة وموقع عسكري تابع للاحتلال وتم اعطاب مروحيتين.

معلومات حول العمليات العسكرية التي تم تنفيذها

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة آفاشين

في 3 حزيران الساعة 13:30 تم استهداف المحتلين الذين حاولوا التقدم من جهة ورخله إلى منطقة جمجو، مما أدى لمقتل احد المحتلين. وبعد تدخل قواتنا لم يتمكن المحتل من التقدم.

في إطار الحملة الثورية لمقاومة الخابور في منطقة متينا

في 4 حزيران الساعة 21:00 استهدفت قواتنا طائرات مروحية من نوع سكورسكي الهجومية في ساحة المقاومة في تل جولمرك، ونتيجة ضرباتنا المؤثرة وقع انفجار في طائرة سكورسكي، وانسحبت المروحية التي أعطبت من المنطقة.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 28 أيار أسقطت قواتنا طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات كانت تحلق فوق أنفاق المعركة في منطقة المقاومة شكفتا برينداران فيما استولت قواتنا على بقايا هذه الطائرة.

في 5 حزيران الساعة 02:25، نفذت قوات YJA Star عملية قنص ضد المحتلين حول أنفاق المعركة في منطقة المقاومة كاركر وقتلت اثنين منهم.

في إطار الحملة الثورية للشهيد سافاش مارش في منطقة زاب

في 4 حزيران الساعة 02:00، تم استهداف المحتلين وإطلاق النار عليهم من قبل قواتنا حول ساحات القتال في منطقة تلة جودي باتباع تكتيك التسلل، ونتيجتها تم القضاء على 2 من المحتلين.

في 4 حزيران الساعة 21:00، أطلقت قواتنا النار على مروحيات هجومية كانت تحاول قصف مواقع القتال في منطقة المقاومة لتلة جودي، ونتيجة للضربات الفعالة، تم إعطاب مروحية هجومية واجبرتها على مغادرة المنطقة.

في 4 حزيران الساعة09:40، تعرض المحتلون الذين أرادوا التقدم نحو ساحات القتال في منطقة مقاومة تلة إف إم لكمين من قبل قواتنا وتم القضاء على اثنين منهم، وفي الساعة 14:15 تم استهداف المحتلين الذين أرادوا قصف ساحات القتال بالمتفجرات من قبل قواتنا بتكتيكات التفخيخ وقتلت واحداً منهم. وبعد تحركات قواتنا أصيب المحتلين بالذعر وتراجعوا للخلف.

في 4 حزيران الساعة10:00 تم استهداف المحتلين في ساحة المقاومة لتلة إف إم من قبل قواتنا بتكتيك القنص، مما ادة الى مقتل احد المحتلين.

في 4 حزيران تم مراقبة المحتلين في محيط جبهات القتال لساحة المقاومة في تلة إف إم من قبل قواتنا، في الساعة 16:00 تم استهداف المحتلين من جهتين، فيما قضت قواتنا بالأسلحة الفردية والقنابل اليدوية على 4 من المحتلين واصابت أخر ودمرت موقعاً لهم.

هجمات الجيش التركي المحتل بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات

في 4 حزيران قصف جيش الاحتلال التركي 13 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات جبهات القتال في ساحة المقاومة لتلة هكاري بمنطقة متينا.

في 4 حزيران، قصف الاحتلال التركي جبهات القتال في شهيد شاهين، تلة جهنم، شكفتنا برينداران، كاركر، تلة إف إم، وشهيد هاوري في منطقة زاب 14 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

هجمات الجيش التركي المحتل بالقذائف والمروحيات الهجومية والطائرات الحربية

في 4 حزيران قصف جيش الاحتلال التركي جبهات القتال في ساحة المقاومة لتلة هكاري بالأسلحة الثقيلة والقذائف من المخافر الحدودية. وفي نفس اليوم قصفت معسكرات العدو في كاني ماسي وبامرني على حدود جنوب كردستان، محيط قرية قسروكي في متينا.

في 4 حزيران قصف الاحتلال التركي بالمروحيات الهجومية، و 3 مرات بالطائرات الحربية ساحة المقاومة في ورخله بمنطقة آفاشين.

في 4 حزيران قصف الاحتلال التركي من المخافر الحدودية ساحات كوري جارو، تلة جودي، الشهيد شاهين، كونيشكا، شكفتا برينداران، كاركر وساجا في زاب بالقذائف و25 مرة بالطائرات الحربية.

في 4 حزيران، اندلع حريق في الحقول بعد تعرض منطقة جمجو بقصف عنيف من قبل قوات الاحتلال التركي. وما تزال الحرائق مندلعة.

(سـ)