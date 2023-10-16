HPG: المقاتل شورش آمد ارتقى بفدائية عظيمة إلى مرتبة الشهادة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف من خلاله سجل المقاتل في القوات شورش آمد.

وجاء في نص بيان المركز الإعلامي ما يلي:

"قاوم رفيقنا شورش آمد، ضد هجمات العدوان التركي في ساحة تحته رش بمنطقة كاتو السفلي في 27 تموز 2017، بفدائية عظيمة وارتقى إلى مرتبة الشهادة.

نفذ الابن البطل لـ آمد، المناضل الآبوجي العزيز، رفيقنا شورش، مهام الثورة التي وضعها على عاتقه، لأجل حرية شعبه ومستقبله، بنجاح، لقد قاوم وقاتل منذ لحظة انضمامه في خضم المقاومة بقلبه حتى لحظة استشهاده، بلا هوادة، وأثبت رفيقنا شورش مرة أخرى لشبيبة كردستان، أن الحياة الحرة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الانضمام إلى صفوف قوات الكريلا.

كان رفيقنا شورش آمد هو المقاتل القيادي للنضال الآبوجي، ففي البداية نقدم تعازينا لعائلته العزيزة ولجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطنيين، ونجدد عهدنا على تبنّي ذكراهم في مسيرة مقاومتنا.

هوية رفيقنا شورش هي كالتالي:

الاسم الحركي: شورش آمد

الاسم والنسبة: عزيز سوناجان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: أسماء – آيدن

مكان وتاريخ الاستشهاد: بوطان/ 27 تموز 2017

(أ ب)