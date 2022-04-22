HPG: المحتلون يبدؤون موجة جديدة من الهجمات بمساندة من PDK في كره جحرو - تم التحديث

نشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الجمعة؛ بيانا كتابياً بشأن هجمات الجيش التركي على منطقة كره جحرو.

وجاء نص البيان كالتالي:

"في 21 نيسان الجاري جاءت تسع مروحيات حربية ومروحيات من طراز سكورسكي تابعة للجيش التركي المحتل من خط آمديه - دير علوك الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقصفت منطقة كره جحرو. وقد حاول الجيش التركي عقب هذا القصف إنزال قواته في المنطقة بمروحيات سكورسكي، إلّا أنّ قواتنا استهدفت هذه المروحيات.

أرسل الجيش التركي المحتل عشر مروحيات أخرى منتصف الليل وكثّف القصف على المنطقة. واستهدفت قواتنا هذه المروحيات أيضاً ووجهت لها ضربات شديدة. كما استهدفت قواتنا مروحيّة حاولت الهبوط في قاعدة سيري في شيلادزه لانتشال القتلى والجرحى من الجنود أثناء إقلاعها.

كما مرت مروحيات الجيش التركي إلى المنطقة فوق المناطق الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني مرة أخرى، وشنّت هجوماً على منطقة مقاومة كره جحرو. واستخدم الجيش التركي في هذه الهجمات، بالإضافة إلى المروحيات الحربية والمروحيات من طراز سكورسكي؛ مروحيات من طراز جينوك (CH-47 Chinook) الأمريكية أيضاً.

إن شنّ هذه الهجمات الموسّعة على منطقة مقاومة كره جحرو ومنطقة زاب يعني موجة ومرحلة جديدة من الهجمات الاحتلالية. هذا وتستمر مقاومة قواتنا في الكريلا والاشتباكات في هذه المناطق بشكل عنيف".

(ر)