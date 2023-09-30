HPG: الجيش التركي شن هجمات بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً حول العمليات التي تنفذها الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي وهجمات الاحتلال.

وقالت قوات الدفاع الشعبي: "على الرغم من أن جيش الاحتلال التركي استخدم كافة أسلحته الحربية ضد ساحات المقاومة في زاب وخنادق المقاومة للكريلا، إلا أنه فشل في تحقيق أية نتائج، وعلى الرغم من القصف المستمر لمواقع الكريلا بالطائرات الحربية والمروحيات الهجومية، بالدبابات ومدافع هاوتزر، بالأسلحة الثقيلة والأسلحة النصف الآلية؛ إلا أنه تم إحباط هجمات العدو، وفي مواجهة تكتيكات كريلاتية العصر الحديث، تلقت مستوى أدائها المتقدم ضربات قوية وأصبحت غير قادرة في الدفاع عن نفسها، وفي التاسع من أيلول، وسع جيش الاحتلال التركي هجماته الغازية من تلة آمدية إلى متينا، وعلى الرغم من حصوله على دعم من الأعوان الخونة، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على النتائج المرجوة، وحاول جيش الاحتلال الذي يواجه مشاكل عديدة في ساحة المقاومة في زاب، الحصول على النتائج التي كانت تتطلع إليها من خلال استخدام القنابل المحظورة والغازات الكيماوية والقنابل النووية التكتيكية، وفي الأيام القليلة الماضية؛ ارتكبوا جرائم حرب من خلال تطوير هجمات على هذا الأساس في ساحات المقاومة في تلة آمدية وتلة جودي، إننا نبلغ كافة أبناء شعبنا الوطني والرأي العام في كردستان بجرائم الحرب هذه التي يرتكبها الجيش التركي وندعو إلى التحلي بالحساسية حيال الأمر".

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبي أيضاً ما يلي: "إن مقاتلي حرية كردستان يردون على كافة الهجمات والأساليب اللاإنسانية لجيش الاحتلال بشجاعة كبيرة وروح التضحية، وينفذون يومياً عمليات كبيرة ويوجهون ضربات قوية لجيش الاحتلال، وفي العمليات التي نفذتها قواتنا في زاب ومتينا وخاكورك ضد جيش الاحتلال؛ قُتل أربع جنود كما دمرت إحدى مواقعهم وسلاح من نوع A4 واستهداف مدفعية".

عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي:

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

في 29 أيلول في الساعة 08:50، استهدف مقاتلو الكريلا مدفعية لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 29 أيلول في الساعة 7:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار جيش الاحتلال بتكتيكات القنص في ساحة المقاومة بتلة جودي مما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

في منطقة متينا:

في 27 أيلول في الساعة 8:45، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة ـ ستار جيش الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جارجل.

في منطقة خاكورك:

في الساعة 07:50 يوم 28 أيلول، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة موقع يتواجد فيه سلاح من النوع A4 تابع لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة الشهيد درويش، وأسفرت هذه العملية عن تدمير الموقع والساح من النوع A4 بالكامل كما قُتل 3 جنود لجيش الاحتلال ممن كانوا في الموقع.

الهجمات التي نفذها قوات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات المحظورة والقنابل النووية التكتيكية هي كالتالي:

وفي تاريخ 24 و25 من شهر أيلول، استخدم جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ذو اللون الأحمر ضد أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية، وفي نفس الأيام، استهدفت قوات الاحتلال التركي أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في تلة جودي بالقنابل النووية التكتيكية واستخدمت الأسلحة الكيماوية مرة واحدة.

وفي تاريخ 29 من شهر أيلول في الساعة 07.20، استهدفت قوات الاحتلال التركي أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب مرة واحدة بالمتفجرات المحظورة و3 مرات بطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات.

وفي تاريخ 30 من شهر أيلول الساعة 05.40، استهدفت قوات الاحتلال التركي أنفاق الحرب في ساحة المقاومة بتلة آمدية مرة واحدة بالمتفجرات المحظورة.

الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي؛

وفي تاريخ 29 من شهر أيلول، قصفت الطائرات التركية 5 مرات ساحة مقاومة في تلة بهار بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب، و5 مرات ساحة قمة متينا في منطقة متينا، وقرية دركلي ومنطقة كولكا؛ أي بشكل مجمل تعرضت 10 مرات للقصف.

وتعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب وخاكورك ومتينا للقصف بالمدافع.

(ف)