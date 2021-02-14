HPG: الدولة التركية عادت من غاري مهزومة

وأصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام بخصوص الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي على جبال غاري في باشور كردستان.

وقال البيان:

"فيما يتعلق بالهجمات الاحتلالية على جبال غاري ومقاومة قوات الكريلا، فإننا نشارك معكم التطورات التي جرت يومي 13 و14 شباط الجاري، وهي كالتالي:

في الساعة الـ 06.30 من يوم 13 شباط، قصفت الطائرات بدون طيار منطقة "برا زر" في ساحة "ميروكي".

في الفترة بين الساعة 09.30 – 10.30 من يوم 13 شباط، شنت الطائرات الحربية التركية 5 غارات ـ على الأقل ـ على ساحة سياني.

ما بين الساعة 15.40 – 22.45 من يوم 13 شباط، قصفت الطائرات الحربية التركية وبشكل متواصل ساحة "بركاري".

في الساعة الـ 15.40 من يوم 13 شباط، سُمع صوت إطلاق النار في مدخل مخيم ساحة سياني، وبعد ذلك تعرضت للقصف من قبل الطائرات الحربية التركية.

في الساعة الـ 18.30 من يوم 13 شباط، تعرضت منطقة الساحة الوسطى لقصف الطائرات الحربية.

في الساعة الـ 18.30 من يوم 13 شباط، تعرضت ساحة سياني لـ 6 غارات من قبل طائرات كوبرا العمودية.

في الساعة الـ 22.30 من يوم 13 شباط، حاولت الطائرات دخول ساحة غاري بوساطة 3 طائرات هليكوبتر، ثم بوساطة 4 طائرات هليكوبتر ثم اثنتين، ولكن قواتنا وجهت ضربات مباشرة لها وأجبرتها على التراجع، ونتيجة الاستهداف أصيبت طائرة كوبرا، وأُجبرت الطائرات الأخرى على مغادرة المنطقة.

وفي الساعة الـ 23.30 من يوم 13 شباط والساعة الـ 01.00 من يوم 14 شباط، تعرض محيط قرية "شكفتي" لـ 5 غارات.

في الساعة الـ 00.45 من يوم 14 شباط، شنت طائرات من دون طيار 6 غارات على تلة الشهيد برخدانا.

في الفترة بين الساعة الـ 01.00 – 06.20 من ذات اليوم، شنّت الطائرات الحربية 6 غارات على تلة الشهيد باران.

وبحسب ما وثقته قواتنا خلال الـ 24 الأخيرة، فقد تعرضت منطقة غاري لـ 46 غارة من قبل الطائرات الحربية وطائرات من دون طيار.

'قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي تنفذ عمليتين'

في الساعة الـ 15.30 من يوم 13 شباط، نفذت قوات الشهيدة دلال للدفاع الجوي في قواتنا، عمليتين اثنتين ضد المحتلين في ساحة سياني، وخلال هاتين العمليتين تم استهداف النقاط المحددة بشكل دقيق.

إن هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق غاري اصطدمت بمقاومة قواتنا، وفشل مخطط الاحتلال منذ الوهلة الأولى للهجمات، وتلقت القوات التركية ـ الزاعمة ـ أنها من النخبة، ضربات كبيرة، وتم هزيمة جيش الاحتلال، ما أجبرها على التراجع والانسحاب.

وسيتم مشاركة نتائج مقاومة قوات الكريلا على مدى 4 أيام متواصلة في وجه الاحتلال التركي، مع الرأي العام لاحقًا.

وفي نهاية بيانها، أشارت قوات الدفاع الشعبي إلى أن ساحة قرتل في منطقة آفاشين تعرضت لغارات الطائرات الحربية التركية في الساعة الـ 21.15 من يوم 13 شباط الجاري.