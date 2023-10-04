HPG: الاحتلال قصف جبهات القتال مرتين بالقنابل المحظورة و10 مرات بالغاز الكيمياوي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً حول العميات التي تنفذها قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

" قصف جيش الاحتلال التركي ليلة 3 تشرين الأول 7 مرات بالطائرات الحربية مناطق الدفاع مديا. هذا ولم يتمكن من إلحاق أي أضرار بقواتنا. كما قصف جيش الاحتلال التركي جبهات القتال مرتين بالقنابل المحظورة، و10 مرات بالغاز الكيمياوي و20 مرة أيضاً بطائرات دون طيار المحملة بالأسلحة وارتكب جرائم حرب، فيما نفذت قواتنا عمليات قوية ضد هجمات جيش الاحتلال التركي هذه، ما أسفر عن مقتل 3 من جيش الاحتلال التركي وجرح ثلاثة آخرين، كما تم إمحاء طائرة دون طيار وخيمة تابعة لهم، وتوجيه ضربات قوية لكاميرا موبيس.

المعلومات حول الهجمات والعمليات على الشكل التالي:

في منطقة غرب زاب منطقة الشهيد دليل؛

في 3 تشرين الأول عند الساعة 15:35 و17:00 تم توجيه ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة ثلاث مرات للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة آمدية، حيث تم تنفيذ هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة YJA Star وكما تم توجيه ضربات لجبهتين تابعة للاحتلال.

في 3 تشرين الأول عند الساعة 16:20 تم توجيه ضربات بتكتيك القنص للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة آمدية الذين كانوا يستخدمون سلاح A4 وتم قتلهم.

في 3 تشرين الأول عند الساعة 16:30 تم القضاء على طائرة دون طيار للمحتلين في السماء في ساحة المقاومة في تلة آمدية.

في 3 تشرين الأول عند الساعة 17:50 تم توجيه ضربات قوية للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة آمدية بتكتيك القنص، ما أسفر عن جرح محتل منهم.

في 4 تشرين الأول عند الساعة 03:00 تم توجيه ضربات قوية للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة آمدية بتكتيك القنص، ما أسفر عن جرح محتل منهم.

في منطقة زاب؛

في 2 تشرين الأول عند الساعة 07:30 تم توجيه ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة في سيدا لجرافة كانت تحاول هدم جبهات المعارك.

منطقة متينا؛

في 1 تشرين الأول عند الساعة 09:00 تم توجيه ضربات موجعة 4 مرات بالأسلحة الثقيلة للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة جارجاله، وأسفرت العملية عن مقتل محتل، وتدمير خيمة تابعة لهم، كما وتم توجيه ضربات لكاميرا موبيس.

في 2 تشرين الأول عند الساعة 09:00 تم توجيه ضربات عنيفة بتكتيك القنص للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة جارجاله.

في 2 تشرين الأول عند الساعة 13:40 تم توجيه ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة أورته.

في 2 تشرين الأول عند الساعة 17:00 تم توجيه ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة للمحتلين المتواجدين في ساحة المقاومة في تلة جارجاله.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغاز الكيمياوي والقنابل المحظورة؛

قصف جيش الاحتلال التركي في 2 تشرين الأول 7 مرات جبهات المعارك في ساحة المقاومة في تلة أورته في منطقة متينا بالغاز الكيمياوي، وقد تدخلت قواتنا بالأسلحة الفردية وهاجمت المحتلين الذين استخدموا الغاز الكيمياوي ما أجبر المحتلين على الانسحاب. قصف جيش الاحتلال التركي في 3 تشرين الأول عند الساعة 12:00 مرتين بالقنابل المحظورة، واستخدم في 4 تشرين الأول طائرات دون طيار ثلاث مرات بقصف القنابل الغازية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 3 تشرين الأول جبهات المعارك في ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة غرب زاب في منطقة الشهيد دليل 16 مرة بطائرات دون طيار.

قصف جيش الاحتلال التركي في 3 تشرين الأول جبهات المعارك في تلة آمدية في ساحة المقاومة في منطقة غرب زاب في منطقة الشهيد دليل 4 مرات بطائرات دون طيار.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

قصف جيش الاحتلال التركي في 3 تشرين الأول بشكل عام 7 مرات بالطائرات الحربية، حيث قصفت 3 مرات منطقة غَاري ساحات تلة رشيد، كانسارك وتلة زنكل، و3 مرات منطقة غرب زاب، ومرة ساحة أنزي في قنديل.

قصف جيش الاحتلال التركي مناطق زاب، غرب روجافا منطقة الشهيد دليل ومتينا".