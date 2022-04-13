HPG: الاحتلال التركي يواصل هجماته الجوية والبرية على مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (‏HPG‎‏) ‏ بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي خلال أربعة أيام الماضية، وجاء في نصه:

في 9 و10 نيسان وبين الساعة 20:00 والساعة 21:30 قصف جيش الاحتلال التركي من المخافر الحدودية بالمدافع ‏ساحة تلة هكاري في منطقة متينا.

في 10 نيسان وفي الساعة بين 15:00 و18:10 قصف جيش الاحتلال التركي بواسطة ثلاث طائرات حربية وبالمدافع من المخافر الحدودية ساحة ورخليه في منطقة آفاشين، في اليوم نفسه وفي الساعة 18:25 قصفت الطائرات الحربية ساحة كونيشكا في منطقة زاب.

في 11 نيسان وفي الساعة بين 19:00 و06:30 قصف جيش الاحتلال التركي من المخافر الحدودية بالمدافع وبسبع غارات من قبل الطائرات الحربية، ساحة تلة هكاري في منطقة متينا.

في 11 نيسان بين الساعة 20:30 و20:45 قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحة جمجو والشهيد شاهين وكوردينه وكاركر في منطقة زاب وساحة ورخليه في منطقة آفاشين تسع مرات.

في 12 نيسان بين الساعة 18:30 و19:30 قصف جيش الاحتلال التركي بالمدافع من المخافر الحدودية ساحة تلة هكاري في منطقة متينا، وفي مساء اليوم نفسه حلقت طائرات الهليكوبتر في سماء ساحة مرفانوس بمنطقة آفاشين.

المصدر: روج نيوز