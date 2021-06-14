HPG: الاحتلال التركي يستخدم الغازات السامة ضد مقاتلي الكريلا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بيانًا كتابيًّا كشفت فيه عن حصيلة سلسلة العمليات التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق شمال وجنوب كردستان.

وقالت قوات الدفاع الشعبي إن مقاتليهم نفذوا بتاريخ الـ 11 من حزيران عملية عسكرية استهدفت قوات الاحتلال التركي بالقرب من قرية نافيانا شاخان التابعة لشرنخ، والتي كانت متمركزة في تلة مستو لحراسة أعمال إنشاء الطرق، وأسفرت العملية التي تمت على محورين عن مقتل أحد جنود جيش الاحتلال.

وبتاريخ الـ 9 من شهر حزيران نشبت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وجيش الاحتلال التركي في تلة زندورا، وفشلت قوات الاحتلال من التقدم نحو التل.

وجاء في البيان أيضًا: "بتاريخ الـ 12 من شهر حزيران أقدم الاحتلال التركي على تفجير أنفاق الحرب، ثم أطلق غازات كيمياوية باللون الأبيض داخل الانفاق، وارتدى عناصر جيش الاحتلال ملابس بيضاء خاصة كما وضعوا أقنعة واقية عندما اقتربوا من الأنفاق، وعلى الرغم من كل هذه الممارسات الوحشية واللاإنسانية للاحتلال التركي، فإن رفاقنا الموجودون في تلة زندورا يواصلون المقاومة المتحلين بالإرادة الآبوجية".

كما قُتل جندي لجيش الاحتلال خلال عملية نفذتها وحدات المرأة الحرة – ستار بتاريخ الـ 12 من حزيران في محيط قرية إيزيدية.

وذكر بيان قوات الدفاع الشعبي إن جيش الاحتلال التركي يواصل قصف مناطق مختلفة في جنوب كردستان، ما أسفر عن إلحاق أضرار بممتلكات الأهالي.