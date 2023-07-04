HPG: الاحتلال التركي يرتكب جرائم حرب باستخدام القنابل النووية التكتيكية

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي:" HPG بياناً إلى الرأي العام حول هجمات الاحتلال التركي.

المركز الإعلامي وخلال البيان أكد أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب ويستخدم الأسلحة المحظورة ، وأشار : "يشن جيش الاحتلال التركي هجوماً برياً وجوياً مئات المرات بشكل يومي على أنفاق وجبهات معارك الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، ولا يستطيع تحقيق هدفه، حيث شن هجوما بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة على جبهات معارك الكريلا، ولكن كانت من دون جدوى ولم يتمكن من تحقيق هدفه، ارتكبت دولة الاحتلال التركي مرة أخرى بشكل وحشي جرائم حرب، حيث شنت هجوما بالقنابل النووية التكتيكية على جبهاتنا للمعارك في ساحة المقاومة سيدا في زاب، ونتيجة الانفجارات الكبيرة التي احدثها الهجوم، استشهد رفيقنا شرزان ماوا، فيما لا يزال يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته بالقنابل النووية التكتيكية".

وشاركت قوات الدفاع الشعبي HPG المعلومات التالية حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال وجاء فيها:"

في منطقة زاب:

استخدم جيش الاحتلال التركي الذي لم يتمكن من تحقيق نتائج امام مقاومة الكريلا في 28 حزيران القنابل التكتيكية النووية ضد جبهات القتال في ساحة المقاومة سيدا واستشهد رفيقنا شرزان ماوا نتيجة لذلك الهجوم.

سجل الشهيد شرزان:

الاسم الحركي: شرزان ماوا

الاسم الحقيق: فريد يوكسل

مكان الولادة: إيله

اسم الأم- الأب: كارديه – حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 28 حزيران عام 2023/ زاب

أعلنا في بياننا الذي صدر بتاريخ 29 حزيران ان جيش الاحتلال التركي شن عملية احتلال واسعة باتجاه ساحات المقاومة؛ كاركر، ساجا، كوركر وشكفتا برينداران، أضرم المحتلين في 29 حزيران النيران بالأراضي في ساحات المقاومة في كاركر وشكفتا بريندارا وانسحبوا باتجاه تلة المنطقة، ولا تزال النيران مشتعلة في المنطقة، كما يتم قصف شرق زاب بالطائرات الحربية، وفي الوقت ذاته يتم قصف ساحة المقاومة في شكفتا برينداران بالمتفجرات من قبل المحتلين.

الكريلا توجه ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال التركي

في منطقة غرب زاب في ساحة الشهيد دليل:

في 1 تموز وعند الساعة 07:00 و09:00 تم توجيه ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة لمخيمات المحتلين في ساحة المقاومة في تلة FM.

في 3 تموز وعند الساعة 12:00 تم توجيه ضربات قوية بالأسلحة الثقيلة لمخيمات المحتلين في ساحة المقاومة في تلة FM.

في منطقة خاكوركه:

في 1 تموز عند الساعة 19:10 تم توجيه ضربات قوية للمحتلين في تلة الشهيد شاهان، وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل الفرق المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 1و 2 تموز منطقة غرب زاب في ساحة الشهيد دليل عشرة مرات، وقرية بيشيلي وقرية يكمال في متينا ستة مرات، وساحات خيري وبين ميروك في كاري مرتين وبشكل عام قصف جيش الاحتلال التركي المناطق 18 مرة بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 1 و2و3 تموز ساحات المقاومة في تلة بهار، تلة جودي وتلة آميديه في منطقة غرب زاب في ساحة الشهيد دليل، ساحة المقاومة في سيدا في زاب، ساحات المقاومة في غولكا وتلة هكاري في متينا، ساحات المقاومة في تلة الشهيد كاموران، نهر لولان، تلة الشهيد حقي في خاكوركه 241 مرة بالأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

حامت طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال التركي في تموز عند الساعة 23:30 فوق منطقة غرب زاب في ساحة الشهيد دليل.

حاول جيش الاحتلال التركي في 1، 2 و3 تموز تدمير أنفاق وجبهات المعارك في ساحة المقاومة في سيدا بالجرافات".

(سـ)