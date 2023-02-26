HPG: الاحتلال التركي قصف قواتنا 15 مرة بالقذائف الفوسفورية

وجاء في بيان للمركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعب: "يستمر جيش الاحتلال التركي بارتكاب جرائم حرب عبر استخدامه لقذائف تحمل مواد فسفورية، وبالمقابل رد مقاتلو كريلا حرية كردستان على الهجمات القائمة في إطار الدفاع عن النفس، كما تعرضت الساحات التي تتواجد فيها قواتنا لقصف بالطائرات الحربية مرة واحدة، و43 مرة بالدبابات وقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة، وقُصفت ساحات المقاومة للكريلا 15 مرة بقذائف محملة بالمواد الفسفورية".

معلومات موسعة حول هجمات جيش الاحتلال التركي:

شن جنود الاحتلال في 25 شباط في الساعة 10:30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، الهجوم على خنادق مقاومتنا بالقرب من قرية سيدا الواقعة في ناحية شيلادزي التابعة لمنطقة آمديه، وبناءً عليه، وجهت قواتنا ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال لحماية أنفسهم.

وفي 25 شباط في تمام الساعة 07:00 مساءً، شن جنود الاحتلال في ناحية شيلادزي التابعة لمنطقة آمديه، هجوماً على قواتنا على أطراف خنادق المقاومة القريبة من قرية سيدا، في حين اضطرت قواتنا لحماية نفسها ومواجهة الهجمات، عبر عملية قنص استهدفت جنود الاحتلال وأسفرت عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

في 24 شباط، تعرضت ساحة خيره في منطقة كارى للقصف مرة واحدة عبر الطائرات الحربية.

وفي 25 شباط، تعرضت خنادق مقاومتنا بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو الواقعة في ناحية شيلادزي التابعة لمنطقة آمديه، للقصف 43 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة

تعرضت خنادق مقاومتنا بالقرب من قرية سيدا الواقعة في ناحية شيلادزي التابعة لمنطقة آمديه، للقصف 15 مرة بقذائف الدبابات والمدفعية المحملة بالمواد الفسفورية.

(آ)

ANHA