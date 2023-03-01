HPG: الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة 142 مرة بالقنابل الفوسفورية والكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع لشهر شباط الفائت.

أشار المركز الإعلامي أنه "على الرغم من دعوة الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني لتعليق جميع العمليات في الجبال والمدن، إلا أن الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة 142 مرة بالقنابل الفوسفورية والمحرمة دولياً".

وأكد أن "قوات الكريلا ـ لحماية نفسها من هجمات الاحتلال التركي ـ وجّهت 47 ضربة موجعة للاحتلال، قتلت خلالها 18 جندياً تركياً، فضلاً عن تدمير العديد من المعدات والأسلحة العسكرية للاحتلال التركي".

وأضاف "وقع زلزالان في 6 شباط الماضي بقوة 7.6 و7.7 درجة في مدينة مرعش في شمال كردستان، والتي كانت مركز الزلزالين اللذين أثّرا على العديد من المدن في شمال كردستان وتركيا وسوريا".

وتابع "بعد يومين من كارثة الزلزال، دعا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK، جميل بايك، إلى تعليق جميع العمليات في الجبال والمدن بسبب الزلزال، وبناءً على هذه الدعوة؛ قرر مركز قيادة الدفاع الشعبي NPG وقف الأنشطة، ما لم يقم العدو بشن الهجمات، وعلى الرغم من قرار وقف العمليات، فإن الدولة التركية المحتلة بكل وحشيتها تقصف وتستخدم الأسلحة الكيماوية عشرات المرات في اليوم".

وأكد المركز أن "الدعوة إلى تعليق الأنشطة القتالية والقرار الصادر عن الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لـ KCK جميل بايك، نالت دعماً وكان لها تأثير كبير في جميع أنحاء إقليم كردستان والعراق".

(ل م)