HPG: الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا 19 مرة

أكدت قوات الدفاع الشعبي، أن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا، 19 مرة.
كردستان 2023-03-28T15:56:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام بشأن هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء في نصه:

"في منطقة زاب:

شن جيش العدوان التركي يوم 27 آذار الجاري الساعة 13:00 و14:00 هجومين على خنادق المقاومة في منطقة سيدا، وردّت قواتنا الكريلا على الهجومين من أجل حماية أنفسهم.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي التاريخ نفسه، تعرضت ساحات المقاومة في تل إف إم (FM) وخنادق المقاومة في منطقة جمجو وسيدا لقصف الاحتلال التركي 17 مرة بواسطة المدافع، والدبابات، والأسلحة الثقيلة".

(ل م)


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