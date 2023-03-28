HPG: الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا 19 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام بشأن هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء في نصه:

"في منطقة زاب:

شن جيش العدوان التركي يوم 27 آذار الجاري الساعة 13:00 و14:00 هجومين على خنادق المقاومة في منطقة سيدا، وردّت قواتنا الكريلا على الهجومين من أجل حماية أنفسهم.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي التاريخ نفسه، تعرضت ساحات المقاومة في تل إف إم (FM) وخنادق المقاومة في منطقة جمجو وسيدا لقصف الاحتلال التركي 17 مرة بواسطة المدافع، والدبابات، والأسلحة الثقيلة".

(ل م)