HPG: الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا 16 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً، كشف فيه معلومات عن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"تعرضت خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في منطقة سيدا في 9 نيسان، وفي تمام الساعة 11:30 لهجوم جيش الاحتلال التركي، وردّت قواتنا على الهجوم من أجل الدفاع عن النفس واندلعت معركة على أثرها.

كما قصف الاحتلال التركي في 9 نيسان، خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في منطقة سيدا بالأسلحة المحظورة.

وفي 7 و10 نيسان، تعرضت خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بتل جودي ومنطقة جمجمو وسيدا لقصف الاحتلال التركي 16 مرة، بواسطة المروحيات الهجومية والمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ل م)