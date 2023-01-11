HPG: الاحتلال التركي قصف خنادق المقاومة 13 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام حول سير عمليات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

والمعلومات المفصلة حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي، كالتالي:

"في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة زاب؛

نفذت فرقنا المتحركة يوم 10 كانون الثاني في تمام الساعة 16:35 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة جمجو بناحية شيلادزه بقضاء آمدية، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وتمكنت من توجيه ضربات قوية له.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية؛

في 10 كانون الثاني قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لقوات الكريلا القريبة من ساحة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية في الساعة 15:30 مرة واحدة بالقنابل المحظورة وفي الساعة 09:00 وفي منتصف الليل إحدى عشرة مرة بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي في 10 كانون الثاني محيط قرية جوليا ووادي شران وساحة خيري في غاري تسع مرات.

وفي التاريخ ذاته قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لقوات الكريلا القريبة من ساحة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

(ف)