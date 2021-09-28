HPG: الاحتلال التركي بدأ هجوم واسع النطاق في كابار لكنه فشل

قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، في بيان حول هجمات قوات الاحتلال التركي، ونقلته وكالة فرات للأنباء:

"في 12 أيلول، قصف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية والهليكوبتر ساحة الشهيد باهوز في منطقة كابار في شرناخ، ثم بدأ بعملية احتلال واسعة النطاق. وقد انتهت العملية في 16 أيلول بدون تحقيق أية نتيجة. كما قصف جيش الاحتلال التركي المنطقة بالنيران خلال العملية، ولا تزال النيران مستمرة في المنطقة.

في 27 أيلول بين الساعة22:30-00:00 حلّقت طائرات الهليكوبتر فوق خط قاشورة في منطقة متينا، وقصفت محيط قرى دشيشة، سرارو، وساحة كورديني، وقلعة قمرية التابعة لناحية كاني ماسي في منطقة آمدية.

وفي ذات اليوم بين الساعة 11:10-14:00 قصفت بالطائرات الحربية قرية شيلاز خمس مرات، وأسفر العدوان عن خسائر مادية بمنازل ومزارع وممتلكات المدنيين.

وفي 27 أيلول بين الساعة 11:10-14:00 حامت طائرات الهليكوبتر على ساحة كري صور، كري سبي، مرفانوس، تابورا عربان، بانيستا، وقصفت ساحة كلي باسيا وتل شهيد انتقام.

وفي التاريخ نفسه بين الساعة 23:00-00:00 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة شامك التابعة لمنطقة زاب، بطائرات الهليكوبتر.

وفي نفس التاريخ بين الساعة 19:20-19:30 قصف جيش الاحتلال التركي بالطائرات الحربية قرية كري التابعة لناحية جمانك في منطقة آمدية بقضاء دهوك".

(س ر)