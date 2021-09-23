HPG: الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية 157 مرة خلال شهر

وجاء ذلك في البيان الذي كشفت فيه القوات حصيلة المعارك التي جرت في فترة 24 آب وحتى 23 أيلول الجاري.

ولفتت قوات الدفاع الشعبي الانتباه إلى الأسلحة الكيماوية التي استخدمها الاحتلال التركي ضدهم، وقالت: "الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي المتوحش والفاشي قد استخدم الأسلحة الكيماوية 157 مرة فقط في شهر واحد".

مضيفة أن الاحتلال "حاول تحقيق انتصار لكن هذه المحاولات باءت بالفشل". مبيّنة أن "الدولة التركية الفاشية تستمد قوتها من صمت الرأي العام والمؤسسات الدولية وتواصل هجماتها بالأسلحة الكيماوية بشكل عشوائي".

وكانت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني KCK، قد أكدت الاثنين، أن الدولة التركية تستخدم الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد الكريلا منذ 5 أشهر.

(س ر)