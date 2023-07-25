HPG توجّه ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي وتعطب مروحيتين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول هجمات جيش الاحتلال التركي وعمليات الكريلا. جاء في نصه:

"توجّه قواتنا الكريلا بقيادة فرقنا التكتيكية الإبداعية ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، وفي هذا السياق، استهدف جيش الاحتلال التركي، مساء يومي 24 – 25 تموز الجاري، ساحة المقاومة بتلة جودي ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب، عشرات المرات براً وجواً، وبعد هذا القصف الكثيف، حاول جنودهم التمركز في أماكن مختلفة بساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة مروحيات هليكوبتر، وتدخلت قواتنا الكريلا 19 مرة وتصدت لمحاولات المروحيات بكل شجاعة وبسالة وتمكنت من إعطاب مروحيتي سكورسكي، وأسفرت العمليات النوعية التي نفذتها قواتنا الكريلا عن مقتل 4 جنود من جيش العدوان التركي، وفي الوقت نفسه تم تدمير نظام لكاميرات المراقبة ومستودع ذخيرة العدو بالكامل.

المعلومات المفصلة حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، كالتالي:

" بدأ جيش الاحتلال التركي يوم 24 تموز في تمام الساعة 06:00 عملية احتلالية في ساحة بيكَه، وتلورا، وتوجيان الواقعة في منطقة كَفر، ولا زالت العملية الاحتلالية للعدو مستمرة في المناطق المذكورة.

استهدفت قواتنا الكريلا يوم 24 تموز بين الساعة 01:20 و 01:50 مروحيات هليكوبتر للعدوان التركي المحلقة في سماء ساحة المقاومة بتلة جودي، بهدف إنزال قواته في الساحة، 4 مرات باستخدام الأسلحة الثقيلة، وتمكنت قواتنا من إعطاب إحدى المروحيات من نوع سكورسكي، والانسحاب من المنطقة دون أن تتمكن من إنزال المحتلين في المنطقة.

وفي التاريخ ذاته، في تمام الساعة 06:00، وجّهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي وأوقفت تحرك المحتلين في الساحة.

نفّذت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة – ستار يوم 24 تموز في تمام الساعة 10:10 عمليات قنص ضد جيش العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي، الذين كانوا يحاولون استكشاف المنطقة، ما أدى إلى مقتل جنديين تركيين وتدمير جهاز لكاميرات المراقبة ومستودع لذخيرة العدو بالكامل.

وفي التاريخ نفسه، في تمام الساعة 14:10، نفذت عملية قنص أخرى ضد جيش الاحتلال التركي الذي كان يريد التمركز في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

واستهدفت قواتنا الكريلا يوم 24 تموز في الساعة 19:30 خيمة للمحتلين الأتراك في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحة نصف آلية، ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة جندي آخر بجروح.

كما حاولت مروحيات هليكوبتر للاحتلال التركي يوم 25 تموز الجاري، إنزال قواتها الاحتلالية في ساحة المقاومة بتلة جودي من الساعة 00:15 حتى الساعة 03:00، وتدخلت قواتنا الكريلا في محاولات المروحيات 14 مرة، وتمكنت من إعطاب إحدى المروحيات واضطرت للانسحاب من المنطقة دون تمكنها من إنزال جنودها في الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي يومي 24 و25 تموز، قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة جودي في ساحة الشهيد دليل غرب زاب، 11 مرة، وساحة المقاومة بتلة آمدية 10 مرات، وساحة المقاومة بتلة بهار 6 مرات، وساحة المقاومة بتلة هكاري في منطقة متينا، مرة واحدة.

وقصفت مروحيات هجومية للعدوان التركي يوم 25 تموز، ساحة المقاومة في تلة جودي بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب، 17 مرة.

وتعرضت ساحة المقاومة في تلة أورته يوم 24 تموز في تمام الساعة 16:20، لقصف مسيّرة ’كاميكازي‘ تابعة لجيش الاحتلال التركي، مرة واحدة.

وقصف جيش الاحتلال التركي، إضافة إلى مناطق زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا عشرات المرات بالمدافع".

(أ ب)