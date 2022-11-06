HPG تؤكد مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

وأصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً اليوم الأحد، إلى الرأي العام، أكد فيه أن مقاتلي الكريلا نفذوا سلسلة عمليات نوعية وناجحة ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 4 من جنود الاحتلال التركي.

وأشار المركز إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة بالقنابل النووية التكتيكية 3 مرات، وبالأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية مرتين، وبالطائرات الحربية 27 مرة، وبالمروحيات الهجومية 12 مرة، وبقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة عشرات المرات.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال التركي يشن هجمات مستمرة بالأسلحة الثقيلة والكيماوية، على مناطق الدفاع المشروع منذ نيسان عام 2021.

(ل م)