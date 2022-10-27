HPG تؤكد مقتل 13 جندي للاحتلال التركي وتعلن سجل شهيد

وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ما يلي:

" حولت قواتنا منذ اليوم الأول من بدأ عمليات جيش الاحتلال والى الآن، جميع الساحات التي دخلها الاحتلال الى ساحات مقاومة. حيث توجه قواتنا عبر اسلوب وطريقة حرب الفرق المتحركة التي تعتمد على حرب الانفاق، ضربات قوية لجيش الاحتلال وتصعد من مستوى الحرب. ان جيش الاحتلال التركي، مجرم الحرب، وبالرغم من كافة الفرص المتاحة له من الناتو لا يستطيع تحقيق أي اهداف امام كريلا حرية كردستان. لذا يريد تحقيق اهدافه من خلال استخدامه للأسلحة الكيمياوية والقنابل المحظورة على المستوى الدولي. ففي 26 نشرين الاول قصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 4 مرات بالقنابل المحظورة، و5 مرات بالأسلحة الكيمياوية.

في البداية خرج دخان سام ذو لون اسود من الاسلحة الكيمياوية التي تم استخدامها على جبهات المعارك في تلة الشهيد بيردوغان، وفاحت منها رائحة البارود المحترق والكلور. وفي الوقت ذاته قصف ساحات المقاومة 3 مرات بالطائرات الحربية، 6 مرات بالهيلوكوبترات وعشرات المرات بالاوبيس، والدبابات والاسلحة الثقيلة.

واصلت قواتنا بشجاعة عالية وبروح الفدائية الآبوجية مقاومتها ضد هذه الهجمات ووجهت ضربات قوية للاحتلال. اسفرت عمليات قواتنا عن مقتل 13 من جنود جيش الاحتلال، وجرح 5 آخرين وفي نفس الوقت، تم تدمير موقع عسكري، و2 نظام كاميرا موبيس وسلاح من نوع AT-4.

قاوم الرفيق باكر حتى الرمق الاخير واستشهد

قاوم رفيقنا القائد باكر حتى الرمق الاخير في العمليات ضد العدو اثناء الحرب والهجمات الجوية في منطقة متينا، واستشهد في الأول من تشرين الأول 2022.

معلومات حول هوية رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: باكر باشكالا

الاسم والكنية: بطال آيهان

محل الولادة: وان

اسم الام – الاب: زيجان – نهاد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 1 تشرين الأول عام 2022/ متينا

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 26 تشرين الأول وجهت فرقنا المتنقلة ضربات لجيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة سيدا، اسفرت هذه العملية عن مقتل 2 من جنود جيش الاحتلال.

في 26 تشرين الأول عند الساعة 19:30 حاولت طائرة سورسكي إنزال قوات في ساحة المقاومة جمجو، قامت فرقنا المتنقلة باستهدافها، وبعد توجبه قواتنا ضربات قوية لها، اجبرت على الانسحاب من المنطقة دون إنزال القوات.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس من منطقة خاكوركه:

في 25 تشرين الأول قصفت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة جيش الاحتلال المتواجد في ساحة المقاومة تلة كافورت وقتل ثلاثة منهم وجرح خمسة آخرين، ودمر موقعا عسكريا.

في إطار الحملة الثورية لمعركة الخابور للشهيد سافاش ماراش:

في 25 تشرين الأول احكمت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة السيطرة على جنود الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة FM. وعند الساعة 14:50 حاصروا جنود جيش الاحتلال المتواجدين في جبهات المعارك وانجزوا عملية ناجحة ضدهم بالأسلحة الثقيلة. اسفرت هذه العملية عن مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال بينهم ضابط، وتم تدمير نظامي كاميرا موبيس وسلاح من نوع AT-4.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية والقنابل المحظورة:

احرق جيش الاحتلال التركي في 26 تشرين الأول ما بين الساعة 06:00-11:30 و 19:00- 00:00 ادوات بلاستيكية وإطارات العربات امام جبهات المعارك في منطقة الشهيد باهوز في ساحة المقاومة جمجو وحاول ارسال الدخان السام المنبعث منها الى الجبهات بواسطة الشفاطات.

في 26 تشرين الأول ما بين الساعة 07:00 و17:30 قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة سيدا 4 مرات بالأسلحة الكيمياوية.

في 26 تشرين الأول عند الساعة 16:00 قصف جيش الاحتلال جبهات المعارك في ساحة المقاومة منطقة الشهيد بيردوغان بالأسلحة الكيمياوية. حيث صدر عن تلك الاسلحة الكيمياوية دخان سام ذو لون اسود، في البداية فاح منها رائحة البارود المحترق، ثم رائحة الكلور.

في 26 تشرين الأول قصف جيش الاحتلال التركي 4 مرات جبهات المعارك في منطقة الشهيد آكر في ساحة المقاومة سيدا بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 25 تشرين الأول ساحة المقاومة تلة بهار 3 مرات بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 25 تشرين الأول ساحة المقاومة تلة FM 6 مرات بالمروحبات الهجومية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 26 تشرين الأول ساحات المقاومة جمجو، تلة FM، تلة جودي وتلة آميدية عشرات المرات بالاوبيس، والدبابات والاسلحة الثقيلة.

في 25 تشرين الأول حلقت طائرة استطلاع فوق ساحات المقاومة؛ تلة جودي، جمجو وسيدا."

(سـ)