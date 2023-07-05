HPG تؤكد أن هدفهم تحقيق آمال الشهداء والانتقام لهم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف عن سجل ثلاث شهيدات، وقال: "بفضل القيادية الفدائية الرفيقة نودم والثوار الآبوجيين الذين هم قدوة مثل الرفيقتين دلدا وفينار نسير نحو النصر والخلاص".

وجاء في نص البيان:

"المقاتلات القياديات في حزبنا، حزب حرية المرأة الكردستانية (PAJK) وحزب العمال الكردستاني (PKK)، المقاتلات البطلات لوحدات المرأة الحرة ـ ستار YJA Star والثائرات المثاليات اللواتي وقفن من أجل واجبات ومسؤوليات الوقت والعصر، رفيقاتنا نودم ودلدا وفينار في آذار وأيار 2023، استشهدن في مناطق الدفاع مديا أثناء تأديتهن واجبهن.

إن نضالنا بقيادة نساء كردستان البطلات والساعيات إلى الحرية يقدم تضحيات، وبفضل رفيقاتنا نودم ودلدا وفينار، الثائرات المثاليات في صفوف المقاتلين الفدائيين الآبوجيين، يتقدم نحو النصر. نحن فخورون أن نكون مع أمثال هؤلاء الأشخاص، الذين يحبون حريتهم، ويعشقون وطنهم، يناضلون من أجل حرية شعبهم بالتضحية بالنفس، وفي جميع الظروف مرتبطون مع الأيديولوجية الآبوجية وأسلوب الحياة الآبوجية، إن أعظم هدف لنا هو أن نكون لائقين برفاقنا، وأن نحافظ على ذكراهم حيّة، وأن نحقق أحلامهم وآمالهم وأن ننتقم لهم.

على هذا الأساس نقدّم تعازينا الحارة لعوائل رفاقنا الشهداء الكريمة ولشعبنا الكردستاني الوطني.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم والكنية: نودم سيدار

الاسم الحركي: فيليز تكين داغ

مكان الولادة: موش

اسم الأم والأب: فازيمة ـ صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: آذار 2023 / مناطق الدفاع مديا

الاسم والكنية: دلدا دلبرين جودي

الاسم الحركي: مزكين كولتور

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم والأب: دلال ـ نور الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آذار 2023 / مناطق الدفاع مديا

الاسم والكنية: فينار هيفي

الاسم الحركي: ديلان ساغلام

مكان الولادة: أضنه

اسم الأم والأب: خالدة ـ عادل

مكان وتاريخ الاستشهاد: أيار 2023 / مناطق الدفاع مديا".

(أ ب)