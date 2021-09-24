HPG تستذكر ثلاثة مقاتلين استشهدوا في آفاشين جرّاء القصف بالسلاح الكيمياوي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، حول ثلاثة من مقاتليها استشهدوا في آفاشين، جاء فيه:

"في البيان الصادر في 15 أيلول 2021، كنا قد أعلنّا أنه في الثالث من أيلول لم يتمكن جيش الاحتلال التركي من الصمود في وجه المقاومة التاريخية لقوات كريلا حرية كردستان، في منطقة المقاومة في تبي صور. حيث لجأ العدو الوحشي لاستخدام الأسلحة المحرمة دولياً والمنافية لكل القيم الإنسانية، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من رفاقنا.

وقد أبدى كل من رفاقنا؛ بوطان وزنارين ودلال، مقاومة بطولية في ساحة المقاومة في تبي صور، وأضافوا صفحة جديدة لتاريخ حرية شعبنا بمقاومتهم.

نحن في قوات الدفاع الشعبي (HPG) سنواصل استذكارهم في مسيرة النصر، على أنهم أعظم مصدر للقوة والمعنويات لكريلا حرية كردستان، وأحد أسباب نضالنا.

وبحسب البيان، سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: بوطان اوزكور

الاسم والكنية: جلال أوزجان

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: شادية - كمال

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏3 أيلول 2021 آفاشين

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الاسم الحركي: زنارين ولات

الاسم والكنية: راما شمدين

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم والأب: أقليمة - سربست

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏3 أيلول 2021 آفاشين

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الاسم الحركي: دلال قامشلو

الاسم والكنية: هيفا مامو

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم والأب: حميدة - اسماعيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: ‏3 أيلول 2021 آفاشين

أبدى رفاقنا بوطان، زنارين ودلال مقاومة ملحمية استمرت لشهور بإرادة أبوجية ثابتة، ضد هجمات جيش الاحتلال التركي المناهضة للإنسانية، ومن خلال هذه المقاومة أصبحوا نصب شرف بين الإنسانية التقدمية والكرد الأحرار.

نتقدم بتعازينا الحارة والوطنية لذوي شهدائنا الثلاثة، ولجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، ونجدد عهدنا لشهدائنا الأبرار وشعبنا بتحقيق النصر لمقاومتهم العظيمة.