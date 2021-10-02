HPG تستذكر ثلاثة من مقاتليها استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع

وجاء في نص البيان: " نستذكر باحترامٍ ووقار أبناءنا الأكثر قيماً وتضحيةً وفداءً، الذين سلكوا طريق جبال كردستان، وخاضوا كفاحاً عظيما وكافحوا وقاوموا على خط البطولة والفداء إلى أن استشهدوا في الـ 3 تشرين الأول من العام 2015 جرّاء قصف جيش الاحتلال التركي لساحة بنبر في منطقة جيلو.

وكشف البيان سجل الشهداء الثلاثة، وهم: الشهيدة حسرت مورانر، واسمها الحركي جين أمارا، والدها ياديكار ووالدتها دنيا مالي، وهي من مواليد مدينة ابخ/ وان في باكور كردستان.

والشهيد آدم أولمز، واسمه الحركي شرفان كابار، والدته صالحة ووالده محمد سعيد من مواليد مدينة ايليه بباكور كردستان.

والشهيد نور الله آسان، واسمه الحركي تيريج روج، والدته صديقة ووالده محمد من مواليد شرناخ بباكور كردستان.

وجدد البيان في ختامه العهد للشهداء الأبرار وللشعب بمتابعة النضال والكفاح حتى تحقيق النصر والوصول إلى الهدف الذي استشهد من أجله جين وشرفان وتيريج، وسائر من سبقهم ومن سيلحق بهم في الشهادة.

(مـ)

ANHA