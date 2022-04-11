HPG تستذكر خمسة من مقاتليها استشهدوا عام 2019 وتؤكد السير على دربهم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً استذكر فيه خمسة من مقاتليه استشهدوا في باكور كردستان.

وجاء في البيان:

"في عام 2019، أطلقت دولة الاحتلال التركي العديد من عمليات الابادة العسكرية ضد مقاتلي الكريلا في العديد من المناطق الكردستانية وذلك بهدف ابادتهم والقضاء عليهم، الا ان مقاتلي الكريلا خاضوا نضالاً اسطورياً لا مثيل له من ديرسم وصولاً الى امانوس، ومن سرحد وصولاً الى بوتان وميردين، ونفذوا عمليات ناجحة ضد هذه الحملات العسكرية واجبروا العدو على التراجع من خلال تكتيكات كريلا العصر الجديد، حيث الحقوا بالعدو خسائر فادحة من خلال انتهاجهم خط الفداء الذي رسخه القائد اوجلان ووقفتهم الريادية وتصميمهم على أداء واجباتهم تجاه شعبهم وقضيتهم".

البيان تابع " استشهد كل من رفيقينا كاركر و خبات في ميردين، ورفيقنا آرمانج في وان ورفيقينا دستيار وكاتو في ديرسم خلال أدائهم لواجباتهم النضالية، حيث دفعوا الشعب الكردي للتجمع حول القائد اوجلان واصبحوا اقرب الى النصر من خلال روحهم الفدائية واستشهادهم".

قوات الدفاع الشعبي جدد عهد السير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

ووفق البيان هوية الشهداء هم:

الاسم الحركي: كاركر كابار

الاسم والكنية: سروت دمير

مكان الولادة: إيله

اسم الام والأب: مولودة – عزالدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 7 تشرين الثاني 2019 / ميردين

الاسم الحركي: خبات جكدار

الاسم والكنية: عبد الرحمن سيلر

مكان الولادة: وان

اسم الام والأب: كولي – احمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 32 آب 2019 / ميردين

الاسم الحركي: آرمانج سيرت

الاسم والكنية: عثمان كوليك

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الام والأب: مدينة – صلاح الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 12 آب 2019 / وان

الاسم الحركي: دستيار هيلين

الاسم والكنية: مراد جاكماك

مكان الولادة: ديرسم

اسم الام والأب:

تاريخ ومكان الاستشهاد: 20 حزيران 2019 / ديرسم

الاسم الحركي: كاتو قرس

الاسم والكنية: بارش آبايلي

مكان الولادة: قرس

اسم الام والأب: لوتس – إسماعيل

تاريخ ومكان الولادة: 19 حزيران 2019 / ديرسم

(سـ)