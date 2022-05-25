HPG تستذكر المقاتل تيريج غرماف

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، استذكر فيه المقاتل تيريج غرماف الذي استشهد في 29 تشرين الثاني عام 2016، جاء فيه:

"كنا قد أعلنا في السابع من كانون الأول 2016 أن الرفيق تيريج قد ارتقى إلى مرتبة الشهادة في الهجمات على منطقة أومرية التابعة لولاية ميردين الكردستانية، وقد كشفنا معلومات عن هوية الرفيق تيريج غرماف، واليوم نستذكره ونتقدم بتعازينا لعائلته وعموم شعب كردستان.

هوية الشهيد تيريج غرماف كالتالي،

الاسم الحركي: تيريج غرماف

الاسم والكنية: بدرخان آبي

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم والأب: همري - عيسى

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 تشرين الثاني 2016/ ميردين.

(ف)