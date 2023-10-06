HPG تقضي على 15 من جنود الاحتلال التركي في عملية نوعية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات قواتها، في مناطق الدفاع مديا بجنوب كردستان، جاء في نصه:

"يخوض مقاتلو حركة التحرر الكردستاني حرب الوجود والحرية بكل قوتهم من جبال كردستان حتى المدن الكبرى، في كل مكان، حيث نفذت قواتنا الكريلا سلسلة عمليات نوعية تحيةً للعملية الفدائية العظيمة لكتيبة الخالدين، التي نفذها الرفيقان الفدائيان روجهات زيلان وأردال شاهين.

وأدت العمليات التي نفذتها الكريلا الناجحة إلى مقتل 15 جندياً من جيش الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى تدمير جهاز لكاميرات المراقبة بالكامل وإلحاق ضربات قوية بموقعين عسكريين للاحتلال.

(س ع)