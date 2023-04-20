HPG تنفي الادعاءات التركية باستشهاد 6 من مقاتلي الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم بياناً كتابياً، كشف فيه حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، في يومي 18 و 19 نيسان الجاري.

وجاء في البيان: "شن جيش الاحتلال التركي هجوما جوياً مكثفاً على غاري في 18 نيسان الجاري، وقصف العديد من مناطق غاري والقرى المحيطة بها 28 مرة بالطائرات الحربية، وادعت وزارة الحرب الخاصة استشهاد 6 من مقاتلي الكريلا في هذه الهجمات، لكن لم نتكبد أي خسائر في هذه الهجمات الجوية، لذا لا ينبغي لشعبنا الوطني والرأي العام أن يصدق أكاذيب الحرب الخاصة لنظام حزب العدالة والتنمية الفاشي وحزب الحركة القومية".

وشاركت قوات الدفاع الشعبي (HPG) المعلومات التالية فيما يتعلق بهجمات جيش الاحتلال التركي:

“هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة

في 18 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة في سيدا مرة بالأسلحة المحظورة.

هجمات الاحتلال التركي

في 18 نيسان، قصفت الطائرات الحربية التركية 28 مرة منطقة تلة بهار، حقول قرى كانيسارك، يكمال، كوزي، شيه، زيفكي، سيداري التابعة لغاري، سفوح سيسر، مناطق تلة عكيد وسهل كافيا.

في 18 و19 نيسان، تعرضت ساحة المقاومة في تلة جودي، جمجو وسيدا للقصف 4 مرات بالطائرات الحربية، 57 مرة بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(س ر)