HPG تنفي ادعاءات الاحتلال التركي باستشهاد 4 من مقاتلي الكريلا في متينا

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، إن قرية شيلاز الواقعة في منطقة متينا، تعرضت في يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري، لـ 13 غارة جوية، من قبل الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

وأفاد البيان بأن وسائل الإعلام التركية التي تمارس الحرب الخاصة نشرت ادعاءً باستشهاد 4 مقاتلي من الكريلا، مؤكداً أن هذا الادعاء غير صحيح.

ومضى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بالقول "إن قصف الاحتلال التركي الذي استهدف قرى متينا لم يسفر عن استشهاد مقاتلينا".

مبيّناً أن جيش الاحتلال التركي قصف قرية دشيش وساحة كوردينا، في 11 تشرين الثاني بواسطة المدافع وقذائف الهاون، كما حلقت طائرات حربية تركية في 9 و12 تشرين الثاني في سماء منطقة آفاشين.

(س ر)