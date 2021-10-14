HPG تنفذ سلسلة عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، أعلنت فيه تنفيذ الكريلا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي, حسب ما نقلته وكالة فرات للأنباء.

وجاء في نص البيان:

"في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة متينا:

في تمام الساعة الـ 11:30 من يوم 13 تشرين الأول الجاري، شنت قواتنا هجوماً بالأسلحة الثقيلة ضد جنود الاحتلال التركي في كري آزاد، وألحقت بهم ضربات موجعة دون التمكن من توثيق عدد القتلى والمصابين من جنود الاحتلال.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة آفاشين:

في تمام الساعة الـ 2:00، من يوم 13 تشرين الأول الجاري، شنت قواتنا هجوماً بالأسلحة الثقيلة ضد جنود الاحتلال التركي في كري سليمان وألحقت بهم ضربات موجعة.

بين الساعة الـ 7:10 و 9:55 من يوم 14 تشرين الأول الجاري، تعرضت قريتا جرنبأخا وجمجو التابعتان لمنطقة زاب للقصف الشديد بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي.

بين الساعة الـ 12:00 و 6:00 من يوم 13 تشرين الأول الجاري تعرضت قرية ستون في منطقة آفاشين ومنطقة ورخيله في زاب للقصف الشديد بالأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية.

بين الساعة الـ 12:00 و 1:00 من يوم 13 تشرين الأول الجاري، تعرض محيط نهر لولان، منطقة كندكولا و سنين في منطقة خاكورك للقصف الشديد بالطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

وفيما يتعلق بأولئك الذين يتجسسون لصالح الدولة التركية

وأشار البيان إلى أن "هناك أشخاص يتجسسون لصالح الدولة التركية، ويوثقون أماكن وجود قواتنا في منطقة متينا، وعلى هذا الأساس نحثّ أبناء المنطقة على عدم الاقتراب كثيراً من القواعد العسكرية لقواتنا، واليقظة ضد هؤلاء الجواسيس وعدم السماح لهم بالتواصل مع المدنيين".

(ف)