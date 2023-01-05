HPG تنفذ سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في منطقتي خاكورك وزاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه آخر تطورات المعارك الجارية بين الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع.

وأكد المركز "أن الكريلا نفذت عملية تفخيخ ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة جمجمو التابعة لناحية شيلادزي، وأن الفرق المتحركة للكريلا نفذت أيضاً عملية نوعية بالأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال التركي في تلة الشهيدة آخين في منطقة خاكورك، وأن جيش الاحتلال التركي قصف مناطق المقاومة بالأسلحة الكيماوية مرة واحدة، وبالمروحيات الهجومية 14مرة، وبالطائرات الحربية وعشرات المرات بقذائف الدبابات والمدفعية والأسلحة الثقيلة 10 مرات".

(ل م)