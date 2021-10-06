HPG تنفذ عملية نوعية تحية لمقاومة ورخيله

وجاء في نص البيان الذي نقلته وكالة أنباء الفرات ANF:

في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة متينا:

في الساعة 5:30 من يوم 5 تشرين الأول، شنت قواتنا عملية بالأسلحة الثقيلة ضد المحتلين في تبي آزاد، تحيةً لمقاومي ورخليه، أسفرت عن تدمير نقطة عسكرية تابعة لجنود الاحتلال التركي، ولم يتم إحصاء عدد القتلى والمصابين منهم.

في منطقة آفاشين وساحة المنضال في ورخليه:

بتاريخ 23 تشرين الأول في الساعة 23:20 وصباح يوم 6 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي منطقة المقاومة في ورخليه بالأسلحة الثقيلة والمتفجرات.

في 5 تشرين الأول، بين الساعة 20:10 والساعة 20:00 ظهرًا، حلقت مروحيات الهيلوكوبتر في سماء مناطق ورخليه، بانيستان، مروانوس، وتبي سليمان وطابورا عربان في منطقة آفاشين. وفي الوقت نفسه تعرضت مناطق كليه باسيا وتبي الشهيد تولهلدان وتبي كارتال لقصف بالطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

في 5 تشرين الأول بين الساعة 21:20 - 23:00 حلقت مروحيات في سماء خط قاشوره في منطقة متينا. كما تعرضت محيط قرى دشيشه وهروره وكيسته وسارارو، ومنطقة قلعة قمرية وتبي كوردينه لقصف بالطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

في 5 تشرين الأول، بين الساعة 10:00 والساعة 10:30 ، قصفت الطائرات الحربية محيط نهر لولان، منطقة سنين وكوشينه في منطقة خاكورك. وفي قرابة الساعة 08:20 من يوم 6 تشرين الاول، قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان، أسفر عن إضرام الحريق في المنطقة، وما يزال الحريق مستمرًا الى هذه اللحظة.

(مـ)

ANHA