HPG تنفذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في زاب

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، بشأن عملية مقاتلي الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة زاب، جاء فيه:

" في إطار الملحمة الثورية لمقاومة صقور زاغروس:

وجّهت قواتنا الكريلا، بتاريخ الـ 1 من كانون الثاني في تمام الساعة 16:00، ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي المتمركز في ساحة قلعة بدوي الواقعة في منطقة زاب في مناطق الدفاع المشرع (مديا)، مرتين، ونتيجة لهذه العمليات التي نفذتها قواتنا بالأسلحة الثقيلة، نجحت العملية في إصابة الأهداف المحددة.

كما قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي مرتين، في الـ 31 كانون الأول بين الساعة 09:35 – 09:40 و ساعة 17:18 – 17:20 ، ساحة قرية غوز الواقعة في منطقة غاري.

وتعرض محيط نهر لولان الواقع في منطقة خاكورك وساحة تل بربزان الواقعة في منطقة غونيش بتاريخ الـ 31 من كانون الأول في تمام الساعة 09:30 والأول من كانون الثاني، الساعة 14:30، لقصف طائرات الاحتلال التركي الحربية.

وقصفت طائرات حربية تركية، في الـ 31 من كانون الأول والأول من كانون الثاني، كل من ساحات جياي رش، كونيشكا، وتل آميديا الواقعة في منطقة زاب.

ولم يسفر قصف الاحتلال التركي عن أي أضرار وخسائر بشرية في صفوف قواتنا الكريلا".

(ف)