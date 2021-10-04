HPG تنفذ عمليات نوعية ضد المحلتين

قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الإثنين، حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) والعمليات التي نفذها مقاتلو الكريلا ضد الاحتلال:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة أفاشين:

في 29 أيلول في الساعة 18:30، هاجمت قواتنا جيش الاحتلال التركي في محيط منطقة المقاومة في ورخليه مستخدمة الأسلحة الثقيلة وتمكنت من إصابة الأهداف المحددة بدقة.

- في 3 تشرين الأول في الساعة 13:00، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي مستخدمة الأسلحة الثقيلة في منطقة كري شهيد منذر في مام رشو، وتمكنت من إصابة الأهداف المحددة بدقة.

وفي 3 تشرين الأول الساعة 7:00 صباحاً، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ورخليه وفي التاريخ نفسه في الساعة 18:00 مساءً في مرفانوس هاجمت قواتنا جيش الاحتلال مرتين، مستخدمة الأسلحة الثقيلة في كلا العمليتين، تمكنت من إصابة الأهداف المحددة بدقة.

هذه العمليات التي نفذتها قواتنا لتحية مقاتلي المقاومة في ورخليه، الذين يقاتلون بروح المقاومة التي غرسها القائد أوجلان في نفوسهم على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجههم.

مقاومة ورخليه في آفاشين:

في مساء يوم 3 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي منطقة المقاومة في ورخليه 4 مرات بالمتفجرات ثم حاول التقدم. إلا أن مقاتلينا في ورخليه بدأوا بمهاجمة العدو واندلعت معركة ضارية. ونتيجة للمقاومة لم يتمكن الغزاة من التقدم، وعلى إثرها قصف ساحة المقاومة بالأسلحة الثقيلة في صباح يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر.

وبتاريخ 3 تشرين الأول الساعة 15:13، قصف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال التركي منطقة متينا. وفي اليوم نفسه، بين الساعة 15:00 والساعة 23:00 ، قُصِفت كل من كاني ماسي التابعة لناحية آمدية، ومحيط قرى كيسته، حرور وقلعة القمرية من قبل الحواجز الحدودية بالمدافع وقذائف الهاون.

في 3 تشرين الأول في حوالي الساعة 13:30، قصفت الطائرات الحربية منطقة شهيد شرفان في منطقة زاب، ما أسفر عن اندلاع الحريق في المنطقة جراء الهجوم ولا يزال الحريق مستمراً.

في 3 تشرين الأول بين الساعة 23:00 والساعة 00:00 ، حلقت مروحيات فوق مناطق مرفانوس وتابورا عربان في منطقة أفاشين. وفي الوقت نفسه تعرضت منطقة ورخليه للقصف بالمروحيات الحربية، وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم قصفتها نقاط التفتيش الحدودية بالمدافع وقذائف الهاون".

(س ر)