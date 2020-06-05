HPG تلحق ضربات موجعة بجيش الاحتلال التركي في جبال جودي/مانشيت 3 /كردستان/

وذكرت القوات في بيان كتابي نشر اليوم على موقعها الإعلامي، إن وحدات من قوات الدفاع الشعبي استهدف جنود الاحتلال التركي في جبال جودي.

وجاء في نص البيان " في الـ 31 من أيار، بدا جيش الاحتلال التركي هجوماً في جبال جودي بمنطقة شرنخ. في الـ 3 من حزيران، وحدات حماية المرأة وجهت ضربات موجعة لوحدات العدو، ولكن لم تعرف أعداد القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال التركي".

وبحسب البيان، شنت طائرات حربية لجيش الاحتلال التركي غرات على مناطق الدفاع المشروع (مديا) في الـ 4 من حزيران ولكنها لم تخلف خسائر في صفوف قوات الدفاع الشعبي.

(م)