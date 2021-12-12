HPG تكذّب ادعاءات وزير الدفاع التركي وتؤكد تلقي قوات الاحتلال ضربات موجعة في زاب

وأصدر المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي ‏(‏HPG‏) ‏ بياناً كذّب فيه ادعاءات وزير الدفاع التركي حول استشهاد عشرين مقاتلاً من الكريلا في زاب، جاء فيه:

"تقوم دولة الاحتلال التركي بإرسال جواسيسها وعملائها إلى مناطق جودي وبوطان بحجة الحفر والبحث والتنقيب عن المعادن وأيضاً بحجة الصيد، على الرغم من مشاركة الآلاف من قواتها المسلحة في المئات من العمليات الاحتلالية، لا يستطيع جيش الاحتلال التركي التقدم أمام مقاومة الكريلا وتحقيق النتائج التي يسعى إليها، الآن أيضاً يتبع أساليب الحرب القذرة، وبهذا الشكل يريد تحقيق أهدافه، ومن أجل منع نهب منطقة جودي وأخذ التدابير ضد هؤلاء الجواسيس، نطالب شعبنا بعدم الاقتراب من مناطق الكريلا العسكرية في منطقة جودي".

وأكد البيان أن "جيش الاحتلال التركي في منطقة زاب يتلقى ضربات موجعة في إطار الحملات الثورية والعمليات النوعية لمقاتلينا، ومن أجل أن يخفي فشله، يلجأ إلى نشر الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة للرأي العام التركي، مؤخراً افترى وزير الحرب الخاصة للدولة التركية خلوصي آكار عبر أكذوبة وقال: "في زاب استشهد عشرون مقاتلاً من الكريلا" بهذا الشكل صفق له المتعاونون معه من الفاشيين، ولكن أقواله كلها كذب وافتراء، حتى إعلام الحرب الخاصة للنظام الفاشي المتمثل في حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لا يصدق أقوال وأكاذيب خلوصي آكار، ولا يعير اهتماماً لأقواله، فليُعرَف مرة أخرى أنه في العمليات الناجحة الأخيرة في زاب لم تسل نقطة دم واحدة من مقاتلينا".

ـ في الحادي عشر من كانون الأول، وما بين الساعة 09:40 والساعة 11:40، قصف جيش الاحتلال التركي قرية سيداريه التابعة لساحة ميروكيه في منطقة غاري ست مرات بالطائرات الحربية.

ـ في التاريخ نفسه وما بين الساعة 18:00 والساعة 00:30، قصف جيش الاحتلال التركي المتمركز في المخافر الحدودية ساحتي جمجو وسيدا في منطقة زاب بالطائرات الحربية والمدافع وقذائف الهاون".

(ف)