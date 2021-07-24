HPG تكشف تفاصيل هجوم قوات PDK على مناطق تواجد الكريلا في متينا

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً بشأن تحركات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق تواجد قوات الكريلا.

وجاء في البيان: "بتاريخ الـ 5 من شهر حزيران حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته في المناطق الواقعة في تلة جرجل وتلة هكاري في مناطق متينا. ورغم جميع المناشدات والتحذيرات فإن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني واصلت بناء التحصينات وإنشاء طرق جديدة وحشد القوات والمدرعات إلى المنطقة.

وفي ساعات الصباح من يوم 24 تموز بدأت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحرك في المنطقة وحاولت التقدم نحو مناطق تواجد قوات الكريلا. وكما أعلنا سابقاً للرأي العام، فإن المنطقة المذكورة هي من المناطق الأساسية التي تتمركز فيها قوات الكريلا منذ سنوات، ولا تفصل بين قوات الكريلا وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني سوى مسافة قليلة.

وجراء محاولة قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التقدم باتجاه نقاط تواجد الكريلا نشبت اشتباكات قصيرة متقطعة. فيما استهدفت قوات الحزب الديمقراطي المنطقة بالأسلحة الثقيلة ما أدى إلى نشوب الحرائق في المنطقة. وتزامن ذلك مع تحليق مكثف ومتواصل للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع التابعة للدولة التركية في سماء المنطقة".

(ك)