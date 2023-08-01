HPG تكشف سجلّ مقاتلتين استشهدتا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجلّ مقاتلتين استشهدتا في زاب، جاء في نصه:

"قوبلت الهجمات الاحتلالية التي شنها الجيش التركي الفاشي على منطقة الشهيد دليل غرب زاب عام 2022، بمقاومة تاريخية عظيمة من قبل قواتنا بقيادة وحدات المرة الحرة، حيث تكبّد جيش الاحتلال الذي لم يتمكن من كسر إرادة مقاتلي حرية كردستان، خسائر فادحة واضطر للانسحاب من المنطقة، على الرغم من استخدام جميع أنواع الأساليب لتحقيق أهدافه القذرة. وفي 20 تموز 2023، شن العدو هجماته على ساحة المقاومة في تلة جودي، حيث أبدى مقاتلو حرية كردستان مقاومة عظيمة ووجهوا ضربات قوية للعدو، وارتقت كل من رفيقتينا روبين ويلدز اللتين لم تسمحا للعدو بالدخول إلى ساحة المقاومة في تلة جودي، إلى مرتبة الشهادة نتيجة الهجمات الاحتلالية للجيش الفاشي.

أصبحت رفيقتانا روبين ويلدز، المناضلتان المختارتان لخط الفدائية، واللتان طورتا أيديولوجية حرية المرأة بقيادة القائد أوجلان، مثالين ملموسين لواقع المرأة، وكيف أعادتا خلق نفسيهما على طول خط حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية. رفيقتانا اللتان وجهتا ضربات قوية ولم تسمحا للعدو بالتقدم، بذلتا جهداً كبيراً في الدفاع عن كل شبر من ساحة المقاومة في تلة جودي. إن إرث مقاومة رفيقتينا روبين ويلدز، اللتين ناضلتا بروح فدائية، سينير طريقنا دائماً، لذا نعرب عن تعازينا لجميع شعبنا الوطني، لا سيما للعائلتين المحترمتين للرفيقتين المناضلتين، روبين ويلدز، ونتعهّد بأننا سنتوج إرث المقاومة التاريخية لرفيقتينا بالنصر المؤكد.

سجلّ الشهيدتين كالتالي:

الاسم الحركي: روبين آفند

الاسم والكنية: سيدار أرول

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: قيامة – رشيد

تاريخ ومكان الشهادة: 25 تموز 2023 / زاب.

الاسم الحركي: يلدز شاهين بوطان

الاسم والكنية: روناهي قاره

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم والأب: زركه - بلال

تاريخ ومكان الشهادة: 25 تموز 2023 / زاب".

(ل م)