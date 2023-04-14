HPG تكشف سجلّ 6 كريلا استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً؛ كشف فيه سجلّ 6 مقاتلين من الكريلا، استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء في نصه:

"ترك عام 2017 بصمته على تاريخ نضالنا، من خلال الممارسات العملية للحرب والمقاومة المهيبة ضد العدو، وفي هذه المرحلة التي كان العدو يفرض فيها الإبادة على شعبنا وحركتنا، حيث حارب المقاتلون الآبوجيون في مواجهة هذا الأمر بإرادة عظيمة، مثّل رفاق دربنا، دلشاد، وقهرمان، وعكيد، وآكر، ونعمان وتشي غيفارا، الروح النضالية لحزب العمال الكردستاني حتى النهاية، ووقفوا في مواجهة هجمات العدو، واستشهد رفاق دربنا، دلشاد، وقهرمان، وعكيد، وآكر، ونعمان وتشي غيفارا، عام 2017؛ نتيجة هجمات العدو في أوقات وأماكن مختلفة، وأصبح رفاق دربنا ضمانة المستقبل الحر لشعبنا، وسيتم إحياء ذكراهم دائماً في نضال حرية شعبنا، ويتولون القيادة دائماً لهذا النضال.

نتقدم بالعزاء لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، وفي مقدمتهم أسر رفاق دربنا الكريمة.

سجلّ رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: دلشاد كفر

الاسم والكنية: دوغان يشار

مكان الولادة: نينوفا

اسم الأم والأب: مهرية - سليمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017 مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: قهرمان آمانوس

الاسم والكنية: علي حسن

مكان الولادة: عامودا

اسم الأم والأب: غزال - حسن

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017 مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: عكيد زيلان

الاسم والكنية: سامي إينان

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: فاطمة – زكريا

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017 مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: آكَر أردخان

الاسم والكنية: بوراك أولمز

مكان الولادة: أردخان

اسم الأم والأب: كولسن - دورموش

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: نعمان آمد

الاسم والكنية: سليم أسمر

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: خانم - ضياء

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: تشي غيفارا

الاسم والكنية: شيخموس آيدن

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: أسماء - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع مديا".

(ل م)